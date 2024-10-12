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Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Yine El Yaktı

Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Yine El Yaktı
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Zonguldak'ta kurulan halk pazarında fiyatların yüksek olması, vatandaşların alım gücünü olumsuz etkiledi. Tezgahlarda sebze ve meyve fiyatları dikkat çekiyor.

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatlar yine el yaktı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren pazara gelerek kendilerine uygun ve kaliteli ürünü almak için çaba gösterdi.

Fiyatların geçtiğimiz haftaya göre aynı kalması alım gücünü düşürdü.

Tezgahlarda, soğan 12 lira, patates 15 lira, patlıcan 25 lira, biber 65 lira, marul 30 lira, domates 40 lira, fasülye 80 lira'dan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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