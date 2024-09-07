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Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun, Yoğun İlgi

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Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarında fiyatların uygun olması, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Pazara gelenler, alışverişlerini yaparak uygun fiyatların keyfini çıkardı.

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların uygun olması yoğun ilgiye neden oldu.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri soğuk semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı.

Pazarda fiyatların geçtiğimiz haftaya göre aynı kalması ilgiyi arttırdı. Tezgahlarda, Bamya 60 lira, fasulye 40 lira, patlıcan 20 lira, konserve 7,5 lira, domates 15 lira, dolma biber 30 lira, turşuluk salata 25 lira, barbunya 50 lira, kırmızı biber 15 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Cumartesi zonguldak Ekonomi Güncel

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