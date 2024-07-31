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Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun, Alım Gücü Arttı

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Zonguldak'ta her hafta kurulan halk pazarında fiyatların uygun olması, vatandaşların alım gücünü arttırdı. Vatandaşlar en uygun ve kaliteli ürünleri almak için pazara akın etti.

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların uygun olması alım gücünü arttırdı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek kendilerine en uygun ve en kaliteli ürünü almak için birbirleriyle yarış içerisine girdi. Pazarda fiyatların geçtiğimiz haftaya göre aynı kalması vatandaşın alım gücünü arttırdı. Tezgahlarda, patates 15 lira, soğan 12,5 lira, biber 50 lira, dolmabiber 50 lira, salatalık 30 lira, domates 30 lira, fasulye 50 lira, patlıcan 20 lira, muz 40 lira, kavun 15 lira, şeftali 20 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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