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Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Düşüyor

Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Düşüyor
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Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların düşmesi, vatandaşların yüzünü güldürdü. Pazarda domates, salata, fasulye gibi ürünler ucuzladı.

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların düşüşe geçmesi vatandaşın yüzünü güldürdü.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı.

Pazarda fiyatların geçtiğimiz haftaya göre ucuz olması hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti. Tezgahlarda, Domates 30, salata 50, fasulye 70, soğan 15, patates 15, mandalina 40, elma 30, nar 40, Üzüm 50, muz 70 TL'den alıcısını buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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