Zonguldak'ta Fırıncılar Ekmek Vermeyerek Kazançlarını Artırıyor

Zonguldak Bakkallar ve Tekel Odası Başlanı Kadir Habiboğlu, ekmek zammı konusunda açıklamalarda bulunarak, fırıncıların bakkallara ekmek vermeyerek kendi kazançlarını 10 katına çıkardığını söyledi.

Bakkallar ve Tekel Bayileri Odası Başkanı Kadir Habiboğlu, mahalle bakkallarına Zonguldak'taki fırıncılar tarafından ekmek verilmediğini ve gerekçe olarak pahalılığı gösterdiklerini ifade ederek, "Bu ekmek zammını esnaf odaları birlik başkanı ve yönetim kurulu arkadaşlar defalarca görüştü. Ben de bir iki toplantıya şahit oldum. Zammı bu arkadaşlara verdiler. Fakat bu arkadaşlar bu fırıncı arkadaşlar ekmeğin gramajında anlaşamıyorlar. Küçük ekmek yapamadıklarını yani küçük ekmek yapmak işlerine gelmiyor. Büyük ekmek yapalım bir kere de hepsini satalım bu ortamda da şimdi mahalle bakkallarına da ekmek vermedikleri zaman da günlük kazançları da beşe, ona katlanmış olacak. Çünkü vatandaş mecbur hem çarşıya inecek, dolmuş parası verecek, hem çıkarken dolmuş parası verecek. Onları düşünen yok bakkalın o günkü cirosunu düşünen yok, bakkal esnafı mağdur. Vatandaş mağdur fırıncıların mağduriyeti yok. Ben şahidim çünkü bunlara şu anda tahmin ediyorum, atıyorum yani bana düşmez bunun açıklaması ama kilogram fiyatında ekmeğin anlaştılar ben biliyorum. Bir tek sorun Düzce'de yapılıyor iki yüz gram ekmek, Sakarya'da yapılıyor, Bolu'da yapılıyor. Bu arkadaşlar iki yüz seksen gram olsun şu fiyattan olsun diye diretiyorlar, sanıyorum biraz da işte bu işin içinde başka bir yere çekmeye çalışıyorlar yani siyaset mi dersin, ne dersin bilemem Gördüğüm Zonguldak'ta iki tane fırıncı çekiyor herhalde bu işin başını. İnşallah bu işte bunların başını yemez. Önce insan kendi işini düzgün yapmalı, ondan sonra diğer işlere bakmalı. Önce kendi işimizi, ne iş yapıyorsak düzgün yapmalıyız. Ekmekse ekmek. Atıyorum çaysa çay, pideyse, pide, neyse yani onu yapacaksın. Önce işlerini düzgün yapsınlar. Ondan sonra diğer konuya baksınlar. Gittikleri yol bence iyi bir yol değil. İnşallah bir orta yol bulunur. Sanıyorum bir gün uzatırlarsa bu iş iyiye gitmez. Hem halk tarafından, hem bakkallar tarafından mağduriyet çok olur" dedi. - ZONGULDAK