Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Fasülye Fiyatları Şaşırttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta halk pazarında fasülyenin fiyatı görenleri hayrete düşürdü. Pazarda diğer sebze ve meyvelerin fiyatları da yüksek çıktı.

Zonguldak'ta halk pazarında fasülyenin fiyatı görenleri hayrete düşürdü.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerden birini yaşadı.

Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek kendilerine en uygunu ve en ucuz ürünü alabilmek için yarış içine girdi.

Pazarda genelde fiyatların düşük olması nedeniyle vatandaşlar ürünleri alabilmekte zorluk yaşamadı.

Tezgahlarda, "Domates 35 lira, soğan 7,5 lira, patates 15 lira, fasülye 70 lira, kiraz 40 lira, marul 25 lira, semiz otu 50 lira, salatalık 20 lira, patlıcan 30 lira'dan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Zonguldak Ekonomi Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

 Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title