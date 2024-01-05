Zonguldak'ta Bozuk Para Sıkıntısı: Esnaflar Yazı Asarak Çözmeye Çalıştı
Zonguldak'ta kent merkezinde marketlerde bozuk para sıkıntısı artarak devam ediyor. Marketler 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira bulmakta zorlanıyor. Esnaflar bu sorunu çözmek için kolları sıvadı ve marketlerin kapılarının önüne yazı asarak bozuk para sıkıntısını gidermeye çalıştı.
Zonguldak'ta bozuk para sıkıntısı çeken esnaflar dükkanlarının önüne yazı asarak sorunu çözmeye çalıştı.
Zonguldak'ta kent merkezinde marketlerde bozuk para sıkıntısı artarak devam ediyor.
Marketler 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira bulmakta zorlanıyor. Yaşanan mağduriyetin ardından esnaflar bu sorunu çözmek için kolları sıvadı. Esnaflar marketlerin kapılarının önüne yazı asarak bozuk para sıkıntısını çözmeye çalıştı. - ZONGULDAK