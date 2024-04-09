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Zonguldak'ta Bayram Öncesi Yoğun Alışveriş

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Zonguldak'ta bayram öncesi dükkanlarda yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar şehir merkezine inerek bayram alışverişi yaptı. Alışverişlerde en çok ilgi gösterilen ürünler, şeker ve tatlı tezgahları oldu.

Vatandaşlar gelen misafirlere ikramlarda bulunmak için en uygun ve en kaliteli ürünleri almak için birbirleri ile yarıştı.

Esnaf Gökhan Gönen, "Gıda şekerleme bir önceki senelere göre biraz daha düşük. Şeker çikolata fiyatları biraz daha yüksek. Akşam üstü biraz daha artış olur" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Zonguldak Alışveriş Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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