Zonguldak'ta Ağustos 2025'te 4 Bin 855 Araç Satışı Gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 dönemine ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 203 bin 291'e ulaşırken, Ağustos ayı içerisinde kentte 4 bin 855 aracın devri (satışı) yapıldı.

TÜİK verilerine göre, Zonguldak'taki 203 bin 291 aracın büyük bir bölümünü otomobiller oluşturdu. 113 bin 183 adetle otomobil, trafikteki en yaygın araç türü olarak ilk sırada yer aldı. Otomobili, 37 bin 20 adetle motosiklet, 28 bin 324 adetle kamyonet ve 11 bin 46 adetle traktör takip etti.

Kent trafiğinde ayrıca 6 bin 906 kamyon, 4 bin 287 minibüs, 1.833 otobüs ve 692 özel amaçlı taşıtın kayıtlarda yer aldığı belirtildi.

Ağustos'ta en çok otomobil satıldı

Ağustos ayı içerisinde Zonguldak'ta noterler aracılığıyla el değiştiren araç sayısı ise 4 bin 855 olarak kayıtlara geçti. Devri yapılan taşıtlar arasında 3 bin 267 adetle yine otomobil başı çekti.

Aynı ay içerisinde 773 motosiklet, 530 kamyonet, 92 minibüs, 86 traktör, 61 kamyon, 29 otobüs ve 17 özel amaçlı aracın satışı gerçekleşti. - ZONGULDAK