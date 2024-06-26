Zonguldak'ta 2024 Yılında 183 Bin 407 Taşıt Trafiğe Kaydedildi

Zonguldak'ta 2024 yılı Mayıs ayında bin 277 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 2024 Mayıs ayı itibarıyla 106 bini otomobil olmak üzere 183 bin 407 oldu.

2024 yılı TÜİK istatistiklerine göre Zonguldak'ta toplam motorlu kara taşıtları sayısı 183 bin 407 oldu. 106 binini otomobil, 4 bin 173'ünü minibüs, bin 769'unu otobüs, 27 bin 367'sini kamyonet, 6 bin 759'unu kamyon, 26 bin 161'ini motosiklet, 643'ünü özel amaçlı araçlar, 10 bin 535'ini traktör grubu oluşturdu. - ZONGULDAK