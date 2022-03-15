Zonguldak'ta 2022 yılı Şubat ayında 396 konut satıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta 2022 yılı Şubat ayında 396 konut satıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta 2022 yılı Şubat ayında 396 konut satıldı

TÜİK'in verilerine göre Zonguldak'ta 2022 yılı Şubat ayında 396 konut satıldı.

ZONGULDAK (İHA) - TÜİK'in verilerine göre Zonguldak'ta 2022 yılı Şubat ayında 396 konut satıldı.

TÜİK, Şubat 2022 konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 2022 yılının ilk ayında 315 konut satışı gerçekleştirilirken Şubat ayında ise 396 konut satıldı. 2013-2022 yılları arasındaki konut satış istatistikleri ise şöyle:

"2013 yılı 5 bin 210, 2014 yılı 5 bin 181, 2015 yılı 6 bin 773, 2016 yılı 6 bin 703, 2017 yılı 6 bin 551, 2018 yılı 6 bin 670, 2019 yılı 6 bin 995, 2020 yılı 6 bin 849, 2021 yılı 6 bin 266, 2022 yılı Ocak-Şubat ayı 711." - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Zonguldak, konut, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title