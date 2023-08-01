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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde taksi ücretlerine zam yapıldı

Ekonomi Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde taksi ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zamla kısa mesafe 60 TL oldu. Şoförler ve Otomobilciler Odası, taksi aracı fiyat tarifesinde zam oranını açıkladı. Buna göre kısa mesafe 50 liradan 60 liraya yükselirken, açılış 25 TL, ilk 4 km gidiş ücreti 20 TL, her 100 metre gidiş ücreti 2 TL, kilometreden sonra gidiş ücreti 15 TL, kilometre'den sonra her 100 metre için 1,5 TL, beklemede her bir dakika ücreti 2 TL, beklemede her bir saat ücreti 120 TL olarak belirlendi. Zamlı tarifeler bugünden itibaren geçerli olacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta yapılan ara zamla kısa mesafe 40 TL 50 TL yükseltilmişti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde taksi ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zamla kısa mesafe 60 TL oldu.

Şoförler ve Otomobilciler Odası, taksi aracı fiyat tarifesinde zam oranını açıkladı. Buna göre kısa mesafe 50 liradan 60 liraya yükselirken, açılış 25 TL, ilk 4 km gidiş ücreti 20 TL, her 100 metre gidiş ücreti 2 TL, kilometreden sonra gidiş ücreti 15 TL, kilometre'den sonra her 100 metre için 1,5 TL, beklemede her bir dakika ücreti 2 TL, beklemede her bir saat ücreti 120 TL olarak belirlendi. Zamlı tarifeler bugünden itibaren geçerli olacak.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta yapılan ara zamla kısa mesafe 40 TL 50 TL yükseltilmişti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Zonguldak Ereğli Zam Ekonomi Haberler

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