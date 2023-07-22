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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ekmek fiyatları güncellendi

Ekonomi Haberleri

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde unlu mamuller arasında yer alan ekmeğin fiyatları yeniden belirlendi. Devrek'te 200 gr ekmek fiyatı 7.50, 400 gr ekmek fiyatı ise 15 lira olarak güncellendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ekmek fiyatları yeniden güncellendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde unlu mamuller arasında yer alan ekmeğin fiyatları yeniden belirlendi. Uzun zamandan bu yana fiyatlarda değişiklik yapılmadığını Erdemler ekmek fırını işletmecisi Mehmet Erdem, "Gerek akaryakıta üst üste gelen fiyat artışları, gerek unlara gelen zamlar ve diğer giderlerinde artması nedeniyle ilçede faaliyet gösteren fırıncılar olarak ilgili birimler yaptığımız müracaat sonucunda ilçemizde ekmek fiyatları yeniden güncellenmiştir. Buna göre Devrek'te 200 gr ekmek fiyatı 7.50, 400 gr ekmek fiyatı ise 15 lira olarak belirlenmiştir. Çeşit ekmek fiyatları ise mamulün içindeki muhteviyata göre değişiklik göstermektedir" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Erdem Zonguldak Ekonomi Haberler

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