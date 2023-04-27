Zonguldak Havalimanı 2023 yaz tarifesi açıklandı.

Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı yurtiçi ve yurtdışı seferleri açıklandı. Yurtiçi Türk Hava Yolları'nın İstanbul uçuşları Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri olarak haftada 5 sefer olacağı belirtildi. Mayıs ayından itibaren yurtdışı seferlerinin haftada 4 gün sefer olacağı açıklandı. Sunexpress Hava Yolları, Düsseldorf Havalimanı'nda Mayıs ayı itibariyle Düsseldorf–Zonguldak-Düsseldorf uçuşları Salı-Çarşamba-Cuma- Pazar günü olacak. Dortmund Havalimanı'nda ise Dortmund– Zonguldak–Dortmund uçuşları haftada 1 sefer Perşembe günü uçuş sağlayacak. Haziran ayı itibariyle yurtdışı seferleri 5 güne çıkacağı söylendi. Almanya Düsseldorf Havalimanı'nda Düsseldorf–Zonguldak–Düsseldorf uçuşları haftada 5 gün, Pazartesi-Salı-Çarşamba-Cuma- Pazar olarak belirtilirken Dortmund'da ise Dortmund-Zonguldak–Dortmund uçuşları Pazartesi ve Perşembe günü haftada 2 sefer olacak.

Corendon Hava Yolları 'nda ise Mayıs ve Ekim aylarında Düsseldorf-Zonguldak–Düsseldorf uçuşları haftada 2 gün Cuma ve Pazartesi günleri olacak. Köln Havalimanı'nda ise Köln –Zonguldak–Köln uçuşları haftada 1 sefer olacak. - ZONGULDAK