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Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Yüksek, Alım Gücü Düşüyor

Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Yüksek, Alım Gücü Düşüyor
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Zonguldak'ta kurulan halk pazarında fiyatların artması, vatandaşların alım gücünü olumsuz etkiliyor. Pazarda sebze ve meyve fiyatları dikkat çekici düzeylerde seyrediyor.

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların yüksek olması alım gücünü düşürdü.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek en uygun ve kaliteli ürünler için alışveriş yaptı. Ancak pazarda fiyatların yüksek olması vatandaşın alım gücünü düşürdü. Tezgahlarda, Havuç 25 lira, salatalık 40 lira, domates 50 lira, ıspanak 40 lira, marul 25 lira, biber 50 lira, taze fasulye 80 lira, patates 15 lira, soğan 15 lira, limon 20 lira, patlıcan 40 lira, pırasa 35 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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