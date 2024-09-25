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Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Uygun, Alım Gücü Artıyor

Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Uygun, Alım Gücü Artıyor
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Zonguldak'ta her hafta kurulan halk pazarında uygun fiyatlar nedeniyle vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tezgahlarda sebze fiyatları 10 ile 50 lira arasında değişiyor ve alım gücünü artırma etkisi oluşturuyor.

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların uygun olması alım gücünü arttırdı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek kendilerine en uygun ve en ucuz ürünü bulmak için bir birleriyle yarış içerisine girdi. Tezgahlarda, Salatalık 25 lira, domates 25 lira, biber 50 lira, patlıcan 30 lira, dolma biber 40 lira, kapuska 10 lira, soğan 12,5 lira, patates 12,5 lira, marul 25 lira'dan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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