Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Değişmedi

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre aynı kaldı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı. Pazarda fiyatlar geçtiğimiz haftaya oranla aynı kaldı. Tezgahlarda, Domates 80 lira, sarımsak 50 lira, soğan 12,5 lira, patates 12,5 lira, marul 40 lira, salatalık 40 lira, ıspanak 50 lira, limon 30 lira, pırasa 50 lira, biber 100 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK