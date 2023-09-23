Zonguldak Halk Pazarında Biber ve Fasulye Fiyatları Şaşırttı

Zonguldak'ta her Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarında biber ve fasulye fiyatları dikkat çekti. Vatandaşların alım gücünü zorlayan yüksek fiyatlar rağmen, pazarda yoğun bir alışveriş yaşandı.

Zonguldak'ta halk pazarında pazarın en dikkat çeken ürünü biber ve fasulye oldu.

Zonguldak'ta her Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı yoğun ilgi gördü. Fiyatların pahalı olması vatandaşın alım gücünü zorlasa da vatandaşlar alış veriş yapmaktan kaçamadı. İki ürünün Kg'su 40 TL'den satılması vatandaşta şok etkisi oluşturdu. Diğer taraftan tezgahlarda, Fasulye 40 TL, Biber 40 TL, Marul 30 TL, Soğan 30 TL, Patates 17,5 TL, soğan 10 TL, domates 20 TL ve salatalık 20 TL satıldı. - ZONGULDAK