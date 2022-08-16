Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak ekonomi haberi | Zonguldak'ta 559 konut satışı gerçekleştirildi

Zonguldak ekonomi haberi | Zonguldak'ta 559 konut satışı gerçekleştirildi

Zonguldak haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak'ta geçen Temmuz ayında 559 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak'ta geçen Temmuz ayında 559 konut satışı gerçekleştirildi.

TÜİK, 2022 yılı Temmuz ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Zonguldak'ta geçen Temmuz ayında 371'i ikinci el olmak üzere toplamda 559 konut satışı gerçekleştirildi. Öte yandan TÜİK ilk yedi aylık istatistiklerini de açıkladı. Buna göre 2022 yılının Ocak ayında 315, Şubat ayında 396, Mart ayında 586, Nisan ayında 564, Mayıs ayında 536, Haziran ayında 676 ve Temmuz ayında 559 konut satışı gerçekleştirildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title