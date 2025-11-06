Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Taş Kömüründe Mekanize Uygulamaları Çalıştayı Düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), madencilik sektöründe verimliliği, güvenliği ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefleyen önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Taş Kömüründe Mekanize Uygulamaları Çalıştayı", Farabi Kampüsü Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Çalıştaya; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz, üniversitenin senato üyeleri ile merkez müdürleri, TTK Genel Müdür Yardımcıları, müessese müdürleri, maden mühendisleri, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından BEUN tanıtım filmiyle başladı. Ardından açılış konuşmalarına geçildi. Açılış konuşmalarını yapmak üzere BEUN Maden Makineleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Okan Su kürsüye geldi. Prof. Dr. Su konuşmasının başında Zonguldak ile çevresindeki mekanizasyon çalışmalarından ve havzalardaki faaliyetlerden kronolojik olarak bahsetti. Ayrıca bu dönemde de çalışmaların yapılmaya devam ettiğini ifade ederek gerçekleştirilen çalıştayın da bu bağlamda önem arz ettiğini dile getirdi. Konuşmasının sonunda başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere Türkiye Taşkömürü Genel Müdürü Muharrem Kiraz ile katkı sunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Okan Su'nun ardından kürsüye gelen Genel Müdür Muharrem Kiraz, tüm katılımcıları selamlayarak sözlerine başladı. Kiraz; Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin iş birliği ile düzenlenen çalıştayın madenciliğin geleceğine dair önemli katkılar sunacağına ifade ederek programın düzenlenmesinde emek veren başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere katkı sunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür edip sözlerini tamamladı.

Genel Müdür Kiraz'ın ardından açılış konuşması yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, sözlerine il dışında bulunmaları nedeniyle çalıştaya katılamayan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in selamlarını, sevgi ve muhabbetlerini ileterek başladı. Ardından çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni edip tüm katılımcılara başarı ve sağlık dilediğini ifade etti. Prof. Dr. Bakkal, BEUN Maden Makineleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin öncülüğünde düzenlenen çalıştayın, yalnızca akademik bilgi paylaşımını değil; aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren önemli bir platform olma niteliği taşıdığını belirtti. Ayrıca bu alanda gerçekleştirilecek her çalışmanın, yalnızca üretim süreçlerine değil; aynı zamanda madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine de değerli katkılar sunacağının altını çizdi. Konuşmasının bitiminde çalıştayın düzenlenmesinde başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Bakkal, programın ufuk açıcı bir bilim etkinlik olmasını dileyerek sözlerine son verdi.

Açılış konuşmalarının ardından BEUN Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özarslan, çalıştay kapsamında sunum yapmak üzere kürsüye geldi. Prof. Dr. Özarslan, sunumunda dünya genelindeki linyit ve taş kömürü rezerv oranlarına, ülkelerin kömür varlıklarına ve taş kömürünün sanayinin farklı alanlarındaki kullanımına ilişkin bilgiler paylaştı. Ayrıca, dünya çapında taş kömürünün günümüzdeki ihracat ve ithalat oranlarına değinerek sektörel veriler üzerinden kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Sunumunun devamında, Zonguldak'taki kömür havzalarının mevcut durumu ve bu alanda karşılaşılan sorunlar hakkında da önemli bilgiler aktaran Prof. Dr. Özarslan, konuşmasının sonunda ilerleyen zamanlarda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde gerçekleştirilecek uluslararası akademik ve bilimsel faaliyetlerin müjdesini verdi. Prof. Dr. Özarslan, programın düzenlenmesinde emeği geçen başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

Çalıştay; açılış konuşmaları ile yapılan sunumun ardından teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - ZONGULDAK