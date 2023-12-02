Üye Girişi
Haberler

Zonguldak Alaplı'da Sobaların Talebi Artıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde soba satıcılarında hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar kuzine sobalara yoğun ilgi gösterirken, esnaflar da bu durumdan memnun.

Kış mevsiminin yaklaşması ile Zonguldak'ın Alaplı'da soba satıcılarında hareketlilik yaşanmaya başlarken, esnaflar yaşanan hareketlilikten oldukça memnun. Özellikle son yıllarda soba özlemini dindirmek isteyen vatandaşlar kuzine sobalara yoğun ilgi gösteriyor.

Havaların soğuması ve yakıt fiyatlarının artması, vatandaşların kuzine tercihini yana kullanmaya başladı. Alaplı'daki soba satıcılarında hareketlilik yaşanmaya başlarken, esnaflar yaşanan hareketlilikten oldukça memnun.

Alaplı'da en uygun sobalar 4 bin ila 8 bin TL arasında satışa sunuluyor. Çok amaçlı işlevlere sahip olan kuzine sobalar ise 6 bin ile 13 bin TL arasında fiyatlarla müşteriye sunuluyor. Estetik açıdan güzel olan ve göze hitap eden döküm sobaların fiyatları ise 13 bin üzerinde satılıyor.

Vatandaşların soğukların ardından sobalara çok fazla ilgi gösterdiğini belirten soba satışı yapan Ahmet Acar, "Bu hafta soba satışlarımız biraz hızlandı. Havaların özellikle geceleri soğumasıyla kuzine sobaya olan talep arttı. Şuanda vatandaşlar en fazla kuzine sobalara rağbet gösteriyor. Kuzine sobalarda hem yemeklerini pişirip hem de yeterli seviyede ısınabildikleri için, bu da vatandaşların ilgisini yüksek oranda kuzine sobalara yöneltiyor. Satışlarımız yılbaşına kadar devam eder. Soba kullanacak vatandaşlarımız mutlaka soba bacalarının temizliğine önem versinler" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Zonguldak Hava Durumu Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title