Zonguldak Alaplı'da Sobaların Talebi Artıyor

Kış mevsiminin yaklaşması ile Zonguldak'ın Alaplı'da soba satıcılarında hareketlilik yaşanmaya başlarken, esnaflar yaşanan hareketlilikten oldukça memnun. Özellikle son yıllarda soba özlemini dindirmek isteyen vatandaşlar kuzine sobalara yoğun ilgi gösteriyor.

Havaların soğuması ve yakıt fiyatlarının artması, vatandaşların kuzine tercihini yana kullanmaya başladı. Alaplı'daki soba satıcılarında hareketlilik yaşanmaya başlarken, esnaflar yaşanan hareketlilikten oldukça memnun.

Alaplı'da en uygun sobalar 4 bin ila 8 bin TL arasında satışa sunuluyor. Çok amaçlı işlevlere sahip olan kuzine sobalar ise 6 bin ile 13 bin TL arasında fiyatlarla müşteriye sunuluyor. Estetik açıdan güzel olan ve göze hitap eden döküm sobaların fiyatları ise 13 bin üzerinde satılıyor.

Vatandaşların soğukların ardından sobalara çok fazla ilgi gösterdiğini belirten soba satışı yapan Ahmet Acar, "Bu hafta soba satışlarımız biraz hızlandı. Havaların özellikle geceleri soğumasıyla kuzine sobaya olan talep arttı. Şuanda vatandaşlar en fazla kuzine sobalara rağbet gösteriyor. Kuzine sobalarda hem yemeklerini pişirip hem de yeterli seviyede ısınabildikleri için, bu da vatandaşların ilgisini yüksek oranda kuzine sobalara yöneltiyor. Satışlarımız yılbaşına kadar devam eder. Soba kullanacak vatandaşlarımız mutlaka soba bacalarının temizliğine önem versinler" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK