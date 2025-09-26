Zirve 23: Gençlik ve İş Dünyası Buluşması 'Kendine Git' Motto ile Gerçekleşecek

Gençlik organizasyonu Zirve 23, üniversite gençlerine ve iş dünyası temsilcilerine bu yıl 5. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Zirve 23, bu yıl gençlerin içsel yolculuğuna atfen hazırladığı "Kendine Git" mottosuyla İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezinde 16 Ekim'de düzenlenecek.

Çeşitli başvuru aşamalarından geçerek seçilen 3 bin üniversite öğrencisiyle 500'e yakın profesyonel, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iş dünyasının önde gelen isimleri, Zirve 23'te bir araya gelecek.

ACE of MICE Ödülleri tarafından 2021 ve 2022'de "Yılın En İyi Zirvesi" seçilen organizasyon, bu yıl da kültür-sanat, girişimcilik ve iş dünyasından etkili isimleri ağırlayacak.

Girişimci Hakkı Akdeniz, yazar Şermin Yaşar, ekonomist Emre Alkin, ASELSAN Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Akyol, teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, yemek yazarı Refika Birgül, psikolojik danışman Prof. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya ve Serdar Çankaya, kıdemli insan kaynakları direktörü Hüseyin Coşkun, Trendyol Grubu İnsan Kaynakları Başkanı Beti Yuhay Almozlino ile Garanti BBVA Yetenek ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay'ın yanı sıra alanında uzman birçok isim, Zirve 23 sahnesinde olacak.

Geçmiş yıllarda da Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Shazam CEO'su Chris Barton ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi önemli isimler, Zirve 23'te ağırlanmıştı.

Bu yılki zirvenin sunuculuğunu, etkinliğe önceki senelerde organizasyona konuşmacı olarak da katılan Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan üstlenecek.

12 binden fazla katılımcı ağırlandı

Organizasyona katılım için başvurular, 23 Vakfı'nın internet sitesindeki platform üzerinden 28 Eylül'e kadar devam edecek. Bugüne kadar 81 ilden 80 binden fazla katılım başvurusu alan zirvede, son dört yılda 12 binden fazla katılımcı ağırlandı.

Türkiye'nin nitelikli insan kaynağına katkıda bulunma hedefiyle 2021 yılından bu yana faaliyet gösteren 23 Vakfı, her sene gerçekleştirdiği organizasyonun ardından gençlere farklı deneyimlerle dolu, yetkinliklerini yeniden şekillendiren bir "eğitim serüveni" sunuyor.

Zirveye katılan üniversite öğrencileri, zirve sonrasında girmeye hak kazandıkları mülakatları başarıyla tamamlamaları halinde 23 Vakfı'nın iki yıllık deneyim odaklı programına dahil olabiliyor. Bu kapsamda katılımcılar, 23'ün atölye, akademi, araştırma, sosyal sorumluluk ve girişimcilik programı gibi farklı alanlardan oluşan iki senelik bir serüvene dahil oluyor.

Önceki senelerde "İzleme İzini Bırak", "Geleceğe Adım At" ve "Sesini Duyur" mottolarıyla gerçekleştirilen Zirve 23, her sene yeni bir sloganla düzenleniyor.

Zirvenin bu seneki mottosu 'Kendine Git' ise "Her yol bir noktadan başlar. Yürüdükçe yollar kesişir, hikayeler birbirine dokunur. Dışarı attığın her adım, seni içeride de dönüştürür. Kendine gitmek, kendi devrimini başlatmaktır. Zirve 23, bu cesareti taşıyanların kesişim noktasıdır." ifadeleriyle açıklanıyor.

Bu sene de tüm oturumlar, Zirve 23'ün 9 ana teması "belirsizlik, şüphe, merak, tutku, denge, huzur, vicdan, cesaret ve devrim" temalarıyla şekillenecek. Her konuşmacı, bu farklı temalar arasından biri üzerine odaklanan konuşmasıyla sahnede olacak.