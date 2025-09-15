Haberler

Zirai Don Olayı Nedeniyle 65 İlde Destekleme Ödemesi Başlatıldı

Zirai Don Olayı Nedeniyle 65 İlde Destekleme Ödemesi Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere destek ödemesi yapılacağı açıklandı. 2025 yılı için 16 ürün listesi belli oldu ve başvurular alınmaya başlandı.

Zirai don olayından etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak.

"2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi.

Kararla bu yılın şubat, mart ve nisan aylarında meydana gelen zirai don olayından etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak.

Bu kapsamda, 2025 üretim yılı için 13 Nisan'a kadar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan, Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm, vişne ürünleri zarar görenlere destek verilecek.

Ayrıca, müracaat eden ve hasarları il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen, tarım sigortası yaptırmamış veya tarım sigortası olup don teminatı bulunmayan ve tarım sigortası don teminatı olan ancak, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları'nın, "Teminat Dışında Kalan Haller" başlıklı maddesi çerçevesinde tazminat alamamış çiftçiler destekten yararlanacak.

Destek tutarı, girdi maliyetleriyle, hasar alanları ve hasar oranları nispetinde hesaplanarak ödenecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo

CHP'de tarihi gün! İşte kurultay davasında yaşanabilecek 5 senaryo
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor

Hikmet Çetin'den kritik dava öncesi ses getirecek Kılıçdaroğlu iddiası
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Seyir halindeki araca kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu katledildi
Ezip geçtiler! La Liga'da 6-0'lık çılgın maç

Ezip geçtiler! La Liga'da 6-0'lık çılgın maç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Kulisler yangın yeri! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.