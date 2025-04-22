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Zirai Don Bursa Siyahını Etkilemedi

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Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Senih Yazgan, Bursa'nın ihracat ürünü siyah incirin, yaşanan zirai don olayından önemli ölçüde etkilenmediğini belirtti. Yazgan, Bursa siyah incirinin tarımda öncü bir ürün olduğunu vurguladı.

Zirai don Bursa siyahını çok etkilemedi

UYMSİB Başkanı Yazgan:

"Bursa'da tarımı yapılabilecek ürün var mı diye sorsanız ben siyah incir derim, tek geçerim"

BURSA - Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Senih Yazgan, ülkenin birçok ilinde görülen zirai don hadisesinin Bursa'nın en önemli ihracat ürünü siyah incirini (Bursa siyahı) çok etkilemediğini söyledi.

Yazgan, nisanda yaşanan zirai don hadisesinin ülkenin birçok noktasında ciddi hasarlar bıraktığını, özellikle meyvelerde zararlar oluştuğunu söyledi.

Bütün meyvelerin aynı oranda etkilenmediğine dikkati çeken Yazgan, her ne kadar yüzde 100'lere varan hasarlar olsa da zirai dondan korunan bölgelerin de bulunduğunu anlattı.

Yazgan, Bursa özelinde deveci ve santa maria armutları, Bursa siyahı, şeftali ve nektarın üretiminin ağırlıkta olduğunu belirterek, ürün ve bölge bazında etkilenmeler görüldüğünü söyledi.

Sahada incelemelerde bulunduklarını anlatan Yazgan, şunları kaydetti: "Çukur bölgelerde don zararı gözüküyor. Sert çekirdekli grubu dediğimiz şeftali ve nektarinde bazı çeşitlerde ürün var. Özellikle geç dönem meyvelerde hasar görünmüyor. Deveci armudu ve santa maria'da düşük zararlar oluştu. Bu ürünlerde üretimimiz, iç tüketimi ve ihracatı karşılayabilecek düzeyde olacaktır. Armut konusunda ciddi bir problem görünmüyor."

Yazgan, Bursa'nın en önemli ihracat ürünü olan Bursa siyah incirinde ciddi ürün kaybı beklemediklerine dikkati çekerek, "Daha henüz sürgünleri tamamlamadığı için ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Geçen yıl Bursa siyahında 18 bin ton civarında ihracat yaptık. Özel bir ürün ve pazarda sürekli artan ölçüde çok talep gören ürün. Üreticilerimizin Bursa siyah incirindeki gelirlerinin daha da katlanacağına inanan biriyim. Bursa'da tarımı yapılabilecek ürün var mı diye sorsanız ben siyah incir derim, tek geçerim" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER AKPINAR - Ekonomi
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