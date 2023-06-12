Ziraat Odası Başkanları Samsun'da Sel Felaketinin Zararlarını İnceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu, Samsun'daki sel felaketinin ardından tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Kozoğlu, bölgede baraj yapılması konusunda sözler verildiğini ancak halen yerine getirilmediğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu Samsun'daki aşırı yağışlar sonrası tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Soydan ve Kozoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü ile Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir'i ziyaret ederek bölgede aşırı yağıştan olumsuz etkilenen üreticiler hakkında bilgi aldı.

Samsun ve ilçelerinde yaşanan sel ve su baskınları için Türkiye Ziraat Odaları Birliği adına açıklama yapan Kozoğlu, Samsun'un Terme, Çarşamba, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Terme ve Çarşamba'nın Salıpazarı'ndan gelen üç ırmak yatağı olduğunu anımsatan Kozoğlu, bölgede baraj yapılması konusunda sözler verildiğini ancak halen yerine getirilmediğini söyledi. Kozoğlu, "Bu barajlar yapılmadığı sürece ve kontrol altına alınmadığı sürece bu çiftçi her afette bu şekilde perişan olacaktır. Burada hem çiftçinin ekonomisi zarar görecektir hem de Samsun'un ve devletin ekonomisi zarar görecektir. Bir an tedbir alınmasını istiyoruz." dedi.

Terme'de özellikle çeltik ve soya fasulyesi tarlalarında çok zarar olduğunu özellikle yeni ekilen çeltik ve soya tarlalarında bu zararın yaşandığını ifade eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, çiftçiye ücretsiz soya ve çeltik tohumu vereceğini söylemişti. Ama bu tohumun ekim zamanı geçiyor. Bakanlık ve il müdürlükleri çiftçiye destek verip hızlı bir şekilde temin edilmesi lazım. Şu anda edindiğimiz bilgilere göre bu afetten dolayı çeltik ve soya tohumu kara borsa olmuş. Fındık alanlarında ise genellikle yeni dikilen bahçelerde, zarar var. İçerisinde balçık doldurduğu için ileride hava açtığı zaman fındıklarda kurumaya yüz tutacaktır. Vatandaş bugün uğradığımız birkaç yerde çeltik tarlasını yeniden ekiyor."

Kozoğlu, Terme ve Çarşamba ilçesinde sebze bahçelerinde de zararlar görüldüğünü belirterek, "Genel olarak sebze bahçelerinde zarar olmasıyla beraber hububat ve çeltikte fazla oranda zarar meydana geldi. Üreticimize destek verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.