Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı: Tarımsal sorunlar acilen çözülmeli

MELTEM KARAKAŞ

Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Bakanımızdan da acilen ülkemizin tarımsal sorunlarını çözmesini bekliyoruz çünkü buğday ve arpa üretimi, tarımsal üretim ülkenin vazgeçilmezidir. Yakın zamanda tarım savaşları, su savaşları olacaktır. Ülkemiz buna ne kadar hazır olursa güçlü ülkeler sınıfında olmaya devam edecektir" diye seslendi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar, tarımda yaşanan sorunlarla ilgili açıklama yaptı. Özbunar, şunları söyledi:

"EKİME GİRMEDEN BİLMELERİ LAZIM"

"Başlangıçta insanlar ekime girmeden o ekimden elde edecekleri geliri bilmeleri lazım. Yani adam tarlasına buğday tohumu atarken o dönem buğdayı kaça satacağını bilmek zorunda. Buna göre o ürünü ekip ekmeyeceğiyle ilgili karar vermesi lazım. Artı Tarım İl Müdürlükleri başta olmak üzere bir ekim planlaması yapması gerekiyor. Hangi bölgede hangi ürün daha verimli sonuçlar bize verebilir diye çiftçinin gelir düzeyini de mağdur etmeyecek tarzda bir ekim planlaması muhakkak gerekmekte. Buğday ekenle mısır ekenin şu anda elde ettikleri gelir bir değil ama o bölgede daha az su kaynağı varsa, daha az su kullanılması gerekiyorsa buğdaya gerekli destekler verilerek mısır eken adamla en azından yaklaşık değerlerde bedel alabilmesi lazım, gelir elde edebilmesi sağlanması lazım.

"GENÇLERİN KIRSALDA KALMASI SAĞLANMALI"

Genç çiftçiyi kırsalda tutabilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili acil önlemler alınması gerekiyor. Şu anda köylerimiz çok fazla boşaldı. Birkaç köy dışında gerçekten kırsalda gençlerimiz artık ekim dikim yapmıyor. Yaşlı büyüklerimiz, babalarımız, annelerimiz ekim dikimi bıraktıktan sonra ülkede ekim dikim yapacak kişi sayısı azalacaktır. Bu bize bunu gösteriyor. En öncelikli gençlerin, kadınların kırsal alanda kalabilmesini sağlamak. Artı üretim yapan çiftçimizin gelir düzeyini artırabilmek. Çiftçi gelirini artırdığı sürece bizim esnafımız da aklınıza gelebilecek tüm kurumlarımızda gerekli geliri elde edebilecek konuma gelir ve ülke refaha kavuşur diye düşünüyoruz.

"SANAYİCİNİN DEĞİL KÖYLÜNÜN YANINDA OLMAMIZ GEREKİYOR"

Bizim sanayicinin değil köylünün yanında olmamız gerekiyor. Birkaç zengin dışında üretim yapanların daha az para kazanması yerine, köylünün para kazanması öncelik olması lazım. Bizim sanayicinin değil köylünün yanında olmamız gerekiyor. Tarım Bakanı'nın da bir meslektaşımız olmasını bekliyorduk. Yine farklı bir meslek dalından bir kişi Tarım Bakanı olarak görevlendirildi. Bakanımızdan da acilen ülkemizin tarımsal sorunlarını çözmesini bekliyoruz çünkü buğday ve arpa üretimi, tarımsal üretim ülkenin vazgeçilmezidir. Yakın zamanda tarım savaşları, su savaşları olacaktır. Ülkemiz buna ne kadar hazır olursa güçlü ülkeler sınıfında olmaya devam edecektir."