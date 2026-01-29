Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özdemir, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" karelerini seçen Özdemir, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

Özdemir, "Yılın Kareleri" oylamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Fotoğraf, çok güzel bir zamanı donduran sanat. Anadolu Ajansı da bu konuda yetkinlikleriyle çok güzel kareler yakalıyor. Bunlar geleceğe bir mektup gibi oluyor. İnsanlığın neler yaşadığına dair anları doldurmuş oluyoruz. O yüzden de fotoğraf sanatını seviyorum. Gösterdiğiniz katalogdaki her bir fotoğrafta çok güzel kompozisyonlar yakalanmış, hepsinin emeğine sağlık."

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.