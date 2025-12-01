Ziraat Katılım, 10. Yılına Özel 30 Bin Fidan Bağışladı

Ziraat Katılım, kuruluşunun 10. yılı kapsamında çalışanları adına 30 bin fidan bağışında bulundu.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir'in katılımıyla "Ziraat Katılım'dan Yeşil Vatan'a" yaklaşımıyla hayata geçirilen bağış kapsamında, Pendik'in Ballıca Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

"Çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı" amacıyla çalışan sayısı kadar fidan dikme geleneğini sürdüren banka, bu yıl sayıyı 10. kuruluş yılı dolayısıyla 10 katına çıkardı.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, etkinlik sonrası AA muhabirine, sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda 2020'den bu yana her yıl çalışan sayısı kadar fidan dikmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özdemir, bu yılın, bankanın 10. kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla kendileri için önemli bir anlamı daha olduğunu dile getirerek, bu kapsamda çalışan sayısının 10 katı kadar fidan dikimi gerçekleştirildiğini anlattı.

Bankanın şu anda 3 bini aşkın çalışanı olduğu, etkinliği devamlı hale getirmek ve her sene düzenlemek istediklerini belirten Özdemir, bunun Ziraat Katılım'ın bir geleneği olarak kalacağını söyledi.

Özdemir, fidan dikiminin Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütüldüğünü, türlerin ve yerin Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlendiğini ifade ederek, "Bu işin uzmanları onlar. Onlardan bu konuda destek ve yardım alıyoruz. Biz de arkadaşlarımızla etkinliğe bir günümüzü ayırarak aileleriyle katılmalarını temin ediyoruz. Böylelikle çocuklarımızın bu anlamda bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunuyoruz." dedi.

İklim Kanunu'nun getirdiği sorumluluklara da değinen Özdemir, bütün kurumların bu anlamda bir aksiyon aldıklarını aktardı.

Bu konuda hem bankaya hem de müşterilere dönük uyguladıkları birtakım çalışmaların varlığına işaret eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Müşterilere, karbon ayak izlerinin azaltılması yönünde destek ve finansman sağlıyoruz. Banka, çalışan ve vatandaş olarak, birtakım çevresel etkilerimiz oluyor doğaya. Onları da en aza indirebilmek, ortadan kaldırabilmek için de çevreye katkıda bulunacak faaliyetlere, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek mahiyetinde çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bunu uzun yıllar devam ettirmeyi hedefliyoruz."

Özdemir, Tarım ve Orman Bakanlığının "Yeşil Vatan" sloganına atıfta bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız çok güzel bir slogan buldu aslında. Biz 'Mavi Vatan' diyoruz. Bakanlığımız da 'Yeşil Vatan' diye güzel bir slogan buldu. Biz de Ziraat Katılım ailesi olarak 'Yeşil Vatan'ımıza böyle güzel bir katkıda bulunmak, bizi mutlu ediyor, sevindiriyor. Arkadaşlarımızla birlikte, burada, bu anlamda ülkemize, vatanımıza böyle bir yeşil alan kazandırmak sevindirici, mutluluk verici bir iş. Bunu sürekli hale getirebilmek, çocuklarımıza bu bilinci aşılayabilmek bizim için çok kıymetli."