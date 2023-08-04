Ziraat GYO, TARSİM'i ziyaret etti
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Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Ziraat GYO) Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek ve Genel Müdür Yardımcısı Atakan Bektaş, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü'yü ziyaret etti. Ziyaret sırasında TARSİM'in geleceğe yönelik yeni uygulamaları, adımları ve vizyonu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Ziraat GYO) Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek ve Genel Müdür Yardımcısı Atakan Bektaş, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü'yü ziyaret etti.
TARSİM Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyaret çerçevesinde, Genel Müdür Engürülü ve Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, Ziraat GYO heyetine, TARSİM'in geleceğe yönelik yeni uygulamaları, adımları ve vizyonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Ziraat GYO heyeti, Engürülü'ye görevinin hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennilerini iletti.