Ziraat GYO, TARSİM'i ziyaret etti

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Ziraat GYO) Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek ve Genel Müdür Yardımcısı Atakan Bektaş, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü'yü ziyaret etti. Ziyaret sırasında TARSİM'in geleceğe yönelik yeni uygulamaları, adımları ve vizyonu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.