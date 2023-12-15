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Ziraat Bankası, yüksek tutarlı yurt dışı finansman işlemi ile ihracata ve ekonomiye desteğini sürdürüyor

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Ziraat Bankası, Deutsche Bank ile yapılan anlaşma ile 1,75 milyar avroluk dış finansman imkanı sağlayacak. Bu anlaşma sayesinde banka, ihracatçılara ve ülkenin ekonomik gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.

Ziraat Bankası, yüksek tutarlı yurt dışı finansman işlemi ile ihracata ve ekonomiye desteğini sürdürüyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Deutsche Bank ile vadesi 5 yıla kadar uzatılabilecek şekilde 1,75 milyar avroluk dış finansman imkanı sağlayan kredi ve fonlama anlaşması imzalandı.

Açıklamada, ülke ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler ile son dönemde iyileşen yatırımcı algısı ve finansman koşulları çerçevesinde yapılan anlaşmadan sağlanacak fonlama ile bankanın başta ihracatçılar olmak üzere ülkenin ekonomik gelişimi için öncelikli olan tüm sektörlere, sorumlu, etkin ve sürdürülebilir bankacılık anlayışı doğrultusunda katkı sağlamaya devam edeceği belirtilerek, "Dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme yönünde atacağımız benzer adımlarla uluslararası paydaşlarımızla yakın işbirliğimizi ve başta ihracatçılarımız olmak üzere ekonomimize desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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