Ziraat Bankası'ndan akaryakıt sektörüne özel avantaj paketi - Haberler

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Ziraat Bankası'ndan akaryakıt sektörüne özel avantaj paketi

AA - Ergin Garip - Ekonomi
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Ziraat Bankası'ndan akaryakıt sektörüne özel avantaj paketi

Ziraat Bankası, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üye işyerlerine belirlediği özel fiyat ve ücretler ile finansal destek sağlıyor.

Ziraat Bankası, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üye işyerlerine belirlediği özel fiyat ve ücretler ile finansal destek sağlıyor.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, firma ve bayiler, kendilerine uygun olan modeli tercih edebilecekleri bu uygulama kapsamında, yüzde 0,79'a varan avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine Ziraat Bankası Ödeme Sistemleri ve Kredi Süreçleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, "Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren anlaşmalı kuruluş ve firmalara yönelik avantajlı fiyat uygulamasını hayata geçirdik. Akaryakıt bayilerinin, Bankamız POS uygulaması üzerinden yapacakları akaryakıt satışlarında, işyerlerine 3 farklı üye işyeri fiyatlama modeli sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Teminat mektubu komisyon oranlarında indirime gidildiğini bildiren Sağlık, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, anlaşmalı kuruluş ve firmaların akaryakıt bayiliği faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyacakları teminat mektubu komisyonlarında da indirim uygulanacaktır. Böylece akaryakıt sektöründeki firma faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ziraat Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlayarak müşterilerimizin yanında olmaya devam edecektir."

AA / Ergin Garip - Ekonomi

Ziraat Bankası, Akaryakıt, Kredi, Ekonomi, Haberler

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