Ziraat Bankası 988 Milyon Dolar Yeni Dış Kaynak Temin Etti

Güncelleme:
Ziraat Bankası, toplam 988 milyon dolar tutarında yeni dış kaynak temin etti. İkinci sendikasyon kredisi ile sürdürülebilirlik odaklı finansman hedefleniyor. 2025 yılı itibarıyla bankanın sağladığı sendikasyon kredisi tutarı 2,7 milyar dolara ulaştı.

Ziraat Bankasından yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik temalı fonlama ve dış finansmanda çeşitlendirme stratejileri kapsamında aynı yıl içerisinde ikinci sendikasyon kredisi başarıyla temin edildi.

Söz konusu işlem 509 milyon dolar ve 413 milyon avro olmak üzere 367 gün vadeli iki dilimde gerçekleştirilirken, banka, toplam 988 milyon dolar tutarında yeni dış kaynak temin etmiş oldu. Finansman, toplam 31 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Temin edilen yeni finansman ile 2025 yılı içerisinde Ziraat Bankası'nca sağlanan toplam sendikasyon kredisi tutarı 2,7 milyar dolara ulaşırken, toplamda bugüne kadar bir Türk bankası tarafından sağlanmış en yüksek tutarlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliği taşıyor.

"Dış ticaretin finansmanına katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, küresel koşulların sürekli değiştiği ve dünya ticaretindeki belirsizliklerin arttığı bir dönemde, aynı yıl içerisinde gerçekleştirdikleri ikinci sendikasyon kredisine gelen yüksek talebin, uluslararası finans çevrelerinin bankaya ve Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Piyasa şartları ile uyumlu ve dengeli likidite yönetimi stratejileri doğrultusunda attıkları bu adımla sektörün en büyük bankası olarak sürdürülebilirlik odaklı iş modelini geliştirmeyi ve dış ticaretin finansmanındaki liderliklerini daha da pekiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Çakar, "Yılın ilk yarısına kıyasla daha uygun maliyetli kaynak ile başta sürdürülebilir tarım projeleri ve reel sektör yatırımları olmak üzere dış ticaretin finansmanına katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çakar, bu işlemde sürdürülebilir tarımın finansmanını ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemeye devam etmeyi performans kriterleri olarak belirlediklerini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Önümüzdeki dönemde sorumlu bankacılık anlayışımızı koruyarak, kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi, dengeli bilanço yapımızı sürdürmeyi ve dış ticaretteki payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu başarılı sürece katkı sağlayan başta koordinatörlerimiz olmak üzere tüm muhabir bankalarımıza ve paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
