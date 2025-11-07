Haberler

Ziraat Bankası 113,7 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

Güncelleme:
Ziraat Bankası, yılın üçüncü çeyreğinde 113,7 milyar lira net kar elde ederek sektörün en karlı bankası olmayı sürdürdü. Banka, güçlü finansal yapısıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Ziraat Bankası, yılın üçüncü çeyreğinde 113,7 milyar lira net kar elde ettiğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, yılın üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını duyurdu.

Ziraat Bankası, güçlü finansal yapısıyla yılın üçüncü çeyreğinde 113,7 milyar lira net kar elde ederek, sektörün en karlı bankası olmayı sürdürdü.

Banka, söz konusu dönemde küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü büyümesini sürdürerek, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etti.

Ziraat Bankası, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla sektördeki liderliğini pekiştirirken, finansal büyüklüğünü artırarak ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sundu.

"Aktif büyüklüğümüz 7,9 trilyon lirayı aştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, banka olarak aktif büyüklükte lider olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aktif büyüklüğümüz yılın üçüncü çeyreğinde 7,9 trilyon lirayı aştı. Bankamız sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda öz kaynaklarını geliştirmeye ve bilançosunu daha sağlıklı bir yapıda oluşturmaya devam etti. Aktiflerimizin en önemli kısmını oluşturan nakdi kredilerimiz 3,9 trilyon lirayı aşarken, gayrinakdi kredilerle birlikte ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 5,3 trilyon lira olarak gerçekleşti. Ağırlıklı olarak reel sektöre yönelik olmak üzere ticari ve bireysel müşterilerimize sunduğumuz finansal çözümlerimizle ülkemizin büyümesine ve gelişmesine öncülük etmekten gurur duyuyoruz."

Ziraat Bankası'nın güçlü büyüme performansının sadece olumlu finansal sonuçlara değil, aynı zamanda sağladığı ekonomik katkılarla da kendini gösterdiğine işaret eden Çakar, "Sunduğumuz finansal destekle ekonomimizin en önemli unsurlarından olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) büyümesine, gıda arz güvenliğinin sağlanması çerçevesinde tarım sektörünün gelişmesine ve ekonomimize en fazla katma değer sunacak üretim, yatırım, cari denge, istihdam gibi alanların daha fazla desteklenmesine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dış ticaret işlemlerinde yenilikçi ve kaliteli çözümler sunmaya devam ediyoruz"

Çakar, sürdürülebilirlik odaklı projelere verdikleri finansman desteğiyle çevre dostu yatırımları teşvik ederken, sektörün lider bankası olarak hem ekonomik büyümeye en fazla katma değeri sunmaya hem de çevresel sorumluluklarını yerine getirmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

Ziraat Bankası'nın dengeli ve aktif şekilde yönetilen kullanıcı ağırlıklı bir bilançoya sahip olduğunu belirten Çakar, şu değerlendirmede bulundu:

"Şube ve ATM'lerden oluşan ülkemizin en yaygın bankacılık hizmet ağı, yatırımlara ve geliştirmeye sürekli olarak devam ettiğimiz sektördeki en yüksek aktif müşteri sayısına sahip dijital bankacılık uygulamalarıyla ülkemiz için önem arz eden başta tarım olmak üzere reel sektöre ve bireysel müşterilerimize hızlı, güvenli ve etkin şekilde finansman desteği sunmaya devam ettik. Ayrıca, geniş yurt dışı yapılanması ve yaygın muhabir ağının sağlamış olduğu güçle, dış ticaret işlemlerinde yenilikçi ve kaliteli çözümler sunmaya devam ediyoruz."

Çakar, yılın 9 ayında elde ettikleri karın, finansal yapılarını güçlendirmesi ve ileriye yönelik olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlama potansiyelini artırması açısından önemli ve değerli olduğunu ifade etti.

"Geleceğe yönelik vizyonumuz ve sürdürülebilirlik"

Çakar, bankanın ekonomiye yüksek katma değer sağlama, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularındaki kararlı adımlarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde hem finansal alandaki başarımızı pekiştirmek hem de dijitalleşme ve sürdürülebilirlik stratejilerimizi daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Gelecek yıllarda, müşterilerimize daha fazla dijital ürün ve hizmet sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca çevreye duyarlı projelere verdiğimiz destekle Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda atılacak adımlara katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Bankamızın bu süreçteki rolü, sadece finansman sağlamakla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonomik modelin oluşturulmasına da katkı sunacaktır. Bu başarıda büyük payı olan tüm ekip arkadaşlarıma, bize güvenen müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim için en önemli değer, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Önümüzdeki dönemde de bu hedefler doğrultusunda daha da büyük adımlar atma hedefiyle var gücümüzle çalışacağız."

