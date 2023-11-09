Zincir Marketlerin Haksız Rekabetine Karşı Eskişehir Ticaret Odası Girişimde Bulundu

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, zincir marketlerin sebep olduğu haksız rekabeti önlemek amacıyla girişimde bulunduklarını ve konuyu ilgili bakanlığa taşıyacaklarını bildirdi.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, zincir marketlerin sebep olduğu haksız rekabeti önlemek amacıyla girişimde bulunduklarını ve konuyu ilgili bakanlığa taşıyacaklarını bildirdi.

Güler, yaptığı açıklamada, her ürünü satan zincir marketlerin haksız rekabete sebep olduğunu belirtti.

Gıda satışı için kurulan zincir marketlerin faaliyet alanları dışında hareket ederek her ürünün satış noktası haline geldiğini kaydeden Güler, neredeyse her köşe başında yer alan zincir marketlerin, gıda dışında elektronik eşya, mobilya, kırtasiye, sağlık ve zücaciye ürünlerini satmaya devam ettiğini ifade etti.

Söz konusu durumun haksız rekabete sebep olduğuna dikkati çeken Güler, mobilya, elektronik eşya ve sağlık ürünlerinde satışların uzmanlarca yapılması ayrıca satış sonrasında destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Zincir marketler nedeniyle satış sonrasında destek alması gereken tüketicinin de mağdur olduğunu aktaran Güler, zincir marketlerde gıda ve temizlik ürünleri dışında başka bir ürünün satışına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, yaşanılan haksız rekabetin engellenmemesi durumunda hem tüccarın hem de vatandaşların sorun yaşamaya devam edeceğini kaydetti.

Haksız rekabetin engellenmesi için ETO olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde girişimlerde bulunduklarını değinen Güler, zincir marketlerin sebep olduğu haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla bakanlık düzeyinde çalışma yapılması için talepte bulunduklarını bildirdi.