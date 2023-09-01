Zimbabve Devlet Başkanı lityum madencilerini ülkenin lityum kaynaklarının katma değerini arttırmaya çağırdı

BUHERA, 1 Eylül (Xinhua) -- Zimbabve'nin Buhera bölgesindeki Max Mind Zimbabve'nin Sabi Star Lityum Madeni'nin yüzdürme tesisinde çalışan bir işçi, 31 Ağustos 2023.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa Perşembe günü lityum madencilerini ülkenin lityum kaynaklarının katma değerini arttırmaya çağırarak pil yapımında kullanılabilecek kalitede lityum üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Mnangagwa bu çağrıyı, başkent Harare'den yaklaşık 300 km uzaklıktaki Buhera'da bulunan Max Mind Zimbabwe'nin Sabi Star Lityum Madeni'nin yüzdürme tesisinin resmi olarak devreye alınması töreninin ardından yaptı. (Fotoğraf: Shaun Jusa/Xinhua)