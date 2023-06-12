Zimbabve Büyükelçisi EXPO 2023 için Kahramanmaraş'ta

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwzuka, beraberinde Zimbabve Ekonomi Müsteşarı Barbara Mukoki ve Büyükelçiliği Politik Danışmanı Kuda Manganga ile EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu. EXPO 2023, 12 Ağustos'ta kapılarını açmaya hazırlanırken katılımcı ülkeler kente gelmeye devam ediyor. Zimbabve heyeti, Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Büyükelçi Mutiwzuka, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere taziye dileklerini iletti ve Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için Zimbabve olarak desteklerini sunacaklarını belirtti.

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwzuka, beraberinde Zimbabve Ekonomi Müsteşarı Barbara Mukoki ve Büyükelçiliği Politik Danışmanı Kuda Manganga ile EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu.

Sosyal, kültürel ve ekonomik kazanımları bakımından 6 Şubat depremlerinin ardından daha da anlam kazanan Uluslararası EXPO 2023, 12 Ağustos'ta kapılarını açmaya hazırlanırken katılımcı ülkeler kente gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Mutiwzuka ve beraberindeki heyet, kentteki ziyaretleri kapsamında ilk olarak Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i makamında ziyaret etti.

Mahçiçek'e taziyelerini ileten Mutiwzuka, daha sonra EXPO 2023 rekreasyon alanına geçerek ülkesi adına kurulan bahçedeki çalışmaları inceledi.

Burada Mahçiçek'ten bilgi alan Büyükelçi Mutiwzuka ve beraberindekiler, ardından EXPO 2023 tanıtım filmini izledi.

Daha sonra Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret eden Zimbabve heyeti, ardından ekonomik iş birliğinin artırılması ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.

Mahçiçek, gazetecilere, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli ciddi bir felaket yaşandığını ve binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Devletin çabası ve dost ülkelerin desteğiyle yaşanan sıkıntılı günleri aşmaya gayret ettiklerini aktaran Mahçiçek, depremi yaşayan 11 il içerisinde Kahramanmaraş'ın hızlı toparlandığına dikkati çekti.

Mahçiçek, 35 ülkenin katılımıyla EXPO 2023'ün Kahramanmaraş'a uluslararası düzeyde değer katacağına inandığını belirterek, şunları söyledi:

"Büyükelçimizle beraber bugün EXPO 2023'le ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Kendilerine deprem felaketinden sonra şehrimizin yeniden rehabilite edilmesi ve sosyal hayatının canlandırılması açısından EXPO 2023'ün önemli olduğunu ve 12 Ağustos'ta açılacağını ifade ettik. Ayrıca kendileriyle EXPO 2023 Sergi Alanı'mızdaki çalışmaları yerinde gördük ve sonrasında ise Ticaret ve Sanayi Odamızı ziyaret ettik. Karşılıklı olarak iş birliğimizi ve çalışmaları nasıl çok daha iyi hale getiririz diye istişarelerde bulunduk. Bu çalışmalarda Cumhurbaşkanımızın atadığı Büyükelçimiz Erdoğan Kök'ün de büyük katkısı var. Ülkelerin EXPO 2023'e katılım noktasında çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

Büyükelçi Mutiwzuka da deprem felaketinde hayatını kaybedenlere taziye dileklerini ilettiklerini söyledi.

Zimbabve olarak Kahramanmaraş'ın yanında olduklarını vurgulayan Mutiwzuka, şunları kaydetti:

"Büyük doğal afetten sonra insanlarınızın bu kadar büyük bir tevekkül içerisinde kalmasını hayranlıkla karşılıyorum. Depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşası noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net bir şekilde ifadelerini belirtmiştir. Bu güzel şehrinize ziyaretimizin amacı da hem şehrinizi görmek hem de yeniden yapılanma sürecinden haberdar olmak. Şehrinizin yeniden inşasıyla alakalı Zimbabve olarak devletimiz ve insanlarımız bütün desteklerini sunmaya hazırlar. Bu nedenle desteğinizi göstermek adına somut adımlar nasıl atılmalıdır diye burada toplanmış bulunuyoruz. EXPO 2023'te yer almamız da bu desteklerimizden biri olarak görülebilir. EXPO sürecinde şirketlerimiz ve hükümet yetkililerimiz burada bulunarak desteklerini sunacaktır. Bu vesileyle Türkiye'deki şirketlerle ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi umut ediyoruz. Özellikle deprem acılarının dindirilmesi için tüm varlığımızı sizler için seferber edeceğiz."