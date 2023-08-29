Zhangjiakou, Orta Asya'ya kargo treni hizmeti başlattı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Zhangjiakou kenti, Orta Asya'ya kargo treni hizmeti başlattı. Otomobil parçaları, ev aletleri ve tekstil ürünleriyle yüklü bir kargo treni, Xiahuayuan demiryolu kargo terminalinden Özbekistan'ın Taşkent şehrine doğru yola çıktı. Böylece şehirde Çin-Avrupa (Orta Asya) yük treni hizmetleri başlamış oldu.

SHİJİAZHUANG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan ve 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmasıyla ünlenen Zhangjiakou kenti, Orta Asya'ya kargo treni hizmeti başlattı.

Otomobil parçaları, ev aletleri ve tekstil ürünleriyle yüklü bir kargo treni, Salı sabahı Xiahuayuan demiryolu kargo terminalinden Özbekistan'ın Taşkent şehrine doğru yola çıktı. Böylece şehirde Çin-Avrupa (Orta Asya) yük treni hizmetleri başlamış oldu.

Çin Demiryolları Beijing Grubu Limited Şirketi'ne göre tren, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Kara Limanı'ndan geçerek yaklaşık 15 gün içinde Taşkent'e ulaşacak.

Beijing, Shanxi eyaleti ve İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne komşu olan Zhangjiakou, çok sayıda demiryolu ve otoyol hattının geçtiği bir kargo taşımacılığı merkezi olma özelliğini taşıyor.

Şirket, yeni yük treni seferlerinin, bölgedeki kargo ticareti ve çok modlu taşımacılığa yönelik bir lojistik merkez inşa edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.