Zeytinyağı üretimi için fabrikalarda mesai başladı

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'de zeytin hasadı başladı. Bu sene verimin düşük olması nedeniyle zeytinyağı fiyatları 180-190 TL arasında seyrediyor.

Zeytinin lezzete dönüşen zahmetli yağ yolculuğu başladı

Türk mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağının lezzete dönüşen zahmetli yolculuğu için fabrikalar da mesai başlarken, verimin düşük olması nedeniyle zeytinyağının 180-190 TL arasında olduğu üreticiyi de memnun ettiği belirtildi

MERSİN - Türk mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağının lezzete dönüşen zahmetli yolculuğu için fabrikalar da mesai başladı. Bu sene verimin düşük olması nedeniyle zeytinyağının 180-190 TL arasında olduğu belirtildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyvede önemli üretim merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin'de yağlık zeytinde hasat başladı. Kent genelinde sıfır rakımdan 800 rakıma kadar bir çok bölgede yetiştirilen zeytini bahçelere giren işçiler bin bir zahmetle topluyor. Toplanan zeytinler elekten geçirildikten sonra yağ fabrikalarına götürülüyor. Fabrikaya gelen zeytinler kazalara aktarılarak aspiratörden geçirilip yıkanıyor. Daha sonra kırıcıdan geçen zeytinler, 2 saatlik zahmetli yolculuğunun ardından sofraların vazgeçilmezi olan yağa dönüşüyor. Geçen yıla oranla bu sene yazın yaşanan sıcak hava nedeniyle verimin biraz daha düşük olduğu belirtildi. Kent genelinde her yıl ortalama 400 bin ton verim elde edildiği kaydedildi.

Bu yıl ki zeytin hasadına başladıklarını belirten üretici Uğur Ersöz de" Bahçemizdeki ağaçlarda farklı farklı verim var. Biraz düşüş var ancak yine de umutluyuz" dedi.

"Rekolte düşüklüğünün aradaki fiyat farkı ile kapanacağını düşünüyoruz"

2023 yılı zeytin sezonunun başladığını belirten Mersin Erdemli'deki Zeytinyağı fabrikası sahibi Muhammed Gök, "Dünya da ki iklimsel değişiklikten bölgemizde etkilendi. Rekolte düşüklüğü var fakat dünyanın Türkiye'den özellikle bölgemizden zeytin ve yağ talebinden dolayı ihracatta fiyat yükselmesi mevcut. Şuanda sızma zeytinyağının litresi 180-190 lira toptan alım fiyatları gündemde. Bu da üreticimize bir şekilde yansıyacak. Rekolte düşüklüğünü aradaki fiyat farkı ile kapanacağını düşünüyoruz. İnşallah üreticilerimiz güzel bir sezon geçirir" ifadelerini kullandı.

Bölge genelinde erken hasat yapıldığına da dikkat çeken Gök, asit oranının düşük olduğunu da bunun da sofraya sunulacak en güzel zeytinyağını üretmeye vesile olduğunu kaydetti.