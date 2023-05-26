Zeytinyağı ihracatçıları, Brezilya pazarında güçleniyor

Brezilya'ya zeytin ve zeytinyağı sektörel ticaret heyeti düzenlediklerini belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, ülkede zeytinyağı ithalatının giderek arttığını söyledi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığının "Uzak Ülkeler Stratejisi" çerçevesinde, 15-19 Mayıs tarihleri arasında Brezilya'ya zeytin ve zeytinyağı sektörel ticaret heyeti düzenlendi. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren 18 firmadan 28 katılımcının yer aldığı ticaret heyeti, ilk gün ikili görüşmeler gerçekleştirildi. İkinci gün Latin Amerika'nın en büyük uluslararası süpermarket fuarı olan APAS fuarı ziyaret edildi, son gün ise sektör/pazar inceleme ziyaretleri gerçekleştirildi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, "Brezilya coğrafi açıdan büyük ve nüfusu en yoğun ülkelerden biri. Ülkede sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleşmesi ile popülaritesi giderek artan zeytinyağı, tüketiciler tarafından biliniyor. İthalatı da giderek artış gösteriyor. Orta ve büyük marketlerin tamamında zeytinyağı raflarda yerini almış durumda. Genelde ekstra sızma zeytinyağları ve 500 ml'lik renkli cam ve teneke ambalajlar tercih ediliyor. Brezilya'nın zeytinyağı tüketimi 2017/18 döneminde 76 bin ton iken, 2021/22 döneminde yüzde 31 artışla 100 bin tona ulaştı. Zeytinyağı tüketiminin gelecek yıllarda da artacağı tahmin ediliyor. 125 bin ton kadar da zeytin tüketimleri mevcut" dedi.

"Hedefe yeni pazarlarla ulaşacağız"

Başkan Er, Brezilya'nın zeytinyağı ithalatının büyük bölümünün kültürel bağları nedeniyle Portekiz'den yapıldığını ifade ederek "Pazardaki diğer önemli ülkeler ise İspanya, Arjantin, İtalya ve Yunanistan. Bu ülkeler kurmuş oldukları dağıtım ağlarıyla pazarda etkin olarak yer alıyor. Türkiye'nin 2022 yılında Brezilya'ya yüzde 606 artışla 2,1 milyon dolar zeytinyağı ihracatı var. Türk şirketlerinin, orta kalite sızma zeytinyağının yanı sıra Brezilya halkı tarafından birinci sınıf özellikle premium ürün olarak algılanan natürel sızma zeytinyağının pazar payının artırılması değerlendiriliyor. Brezilya'nın zeytinyağı ithalatı 540 milyon dolar. Zeytin ithalatı ise 120 milyon dolar. Brezilya'nın zeytinyağı ithalatında 8'inci sıradayız. İş adamlarının özen gösterdiği ürünlerde kalite ve standartlara uyum, bu özellikler yanında ülkemiz 200 milyon ağaç varlığıyla bu konuda zorlanmayacak bir yapıya sahip. Brezilya'ya gitme planımız 4 yıldır gündemimizdeydi. İlerleyen süreçte yapılacak tanıtım etkinlikleriyle çok daha yüksek değerlere ulaşmamız mümkün. Sektörümüzün 1 milyar dolar hedefine yeni pazarlarla ulaşacağız" diye konuştu.

Etkinliğin açılış konuşmasını T.C. Sao Paulo Başkonsolosu Gürsel Evren gerçekleştirdi. Ticaret Ataşeleri Seçil Önel ve Gökçen Türk ise Brezilya pazarı hakkında bilgilendirmede bulundu. - İZMİR