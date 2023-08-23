Zeytinburnu'nda denizi kirleten gemiye 13 milyon lira ceza

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine sebebiyet verdiği belirlenen Libya bayraklı ro-ro gemisine 13 milyon 265 bin 525 lira idari para cezası kesildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik ekiplerimiz 22.08.2023 Salı günü Zeytinburnu önlerinde bir geminin deniz kirliliğine sebebiyet verdiği yönünde ihbar almıştır. Alınan ihbar üzerine Sahip Güvenlik ekipleriyle Türkiye Çevre Ajansı ekipleri koordineli denetim çalışması başlatmıştır. İnceleme sonucunda deniz kirliliğine sebebiyet veren geminin Libya bayraklı KEVALAY QUEEN isimli ro-ro gemisi olduğu tespit edilmiş olup Çevre Ajansı tarafından gemiye 13 milyon 265 bin 525 lira 52 kuruş idari para cezası kesilmiştir. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı talimatı gereği Sahil Güvenlik ekiplerimizce adli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.