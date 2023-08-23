Zeytinburnu'nda Deniz Kirliliğine Sebep Olan Gemiye İdari Para Cezası

İSTANBUL, SAHİL Güvenlik ekipleri Zeytinburnu önlerinde bir geminin 22 Ağustos Salı günü deniz kirliliğine neden olduğuna dair ihbar aldı. İhbarın ardından Türkiye Çevre Ajansıyla koordineli çalışan Sahil Güvenlik ekipleri denetim yaptı. Geminin incelemelerde Libya bayraklı KEVALAY QUEEN ro-ro gemisi olduğu tespit edildi. Gemiye 13 milyon Türk lirası idari para cezası kesildi. İstanbul Valiliği'nden de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İncelemeler sonucunda deniz kirliliğine neden olan geminin Libya bayraklı KEVALAY QUEEN ro-ro gemisi oldupu tespit edildi. Çevre Ajansı tarafından gemiye 13.265.525.52 TL idari para cezası kesildi. " ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı talilmatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından da adli süreç başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi