Haberler

Zeytin Üretim Maliyeti 93,80 TL Olarak Belirlendi

Zeytin Üretim Maliyeti 93,80 TL Olarak Belirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da zeytin hasat mevsimi öncesinde bir araya gelen Ziraat Odası Başkanları, sofralık zeytinin kilogram maliyetinin 93,80 TL olduğunu açıkladı. Toplam üretim masrafları ise 31 bin 892 TL olarak belirlendi.

Zeytinde hasat mevsimi öncesinde bir araya gelen Orhangazi, İznik, Nilüfer, Mudanya, Osmangazi, Kestel, Karacabey, Mustafa Kemalpaşa ve Gemlik Ziraat Odaları Başkanları bu yılki zeytin üretim maliyetini açıkladı. Ziraat Odalarının yaptığı çalışma sonucunda bu yıl sofralık zeytinin kilogram maliyetinin 93,80 TL olduğunu açıkladılar.

Zeytinde hasat mevsimi öncesinde Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit'in ev sahipliğinde Gemlik, İznik, Mudanya, Osmangazi, Kestel, Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa Ziraat odası Başkanları bir araya geldi.

Zeytin kilogram maliyeti belirlendi

Yapılan toplantı sonrasında Bursa genelinde zeytinin kilogram maliyeti belirlendi. Yapılan değerlendirme sonrasında dekar başına toprak işleme 4 bin TL, gübre bedeli, gübreleme işçiliği ve nakliye bedeli bin 850 TL, budama 3 bin 400 TL, mücadele, ilaç masrafı ve işçiliği 4 bin TL, hasat 5 bin 400 TL, nakliye bin 500 TL, diğer masraflar 2 bin 600 TL olmak üzere toplam 22 bin 750 olarak belirlenirken, masraflar toplamının yüzde 24 faizi 5 bin 640 TL, Genel İdare masraflar toplamı yüzde 3 olmak üzere 682 TL, Tesis masrafları amortisman payı 3 bin TL, üretim masrafları toplamı 31 bin 892 TL olarak belirlendi. Dekardan alınan toplam zeytin kilogramı 340 kilogram olarak belirlenirken, sofralık zeytinin kilogram maliyeti ise 93,80 TL olarak açıklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Rusya: İki ülke TürkAkım'a sabotaj yapabilir

İstihbarat başkanından sabotaj iddiası: 2 ülke TürkAkım'a saldıracak
EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek

EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.