Üye Girişi
Haberler

Zeytin Üreticisi Piyasada Düşen Fiyatlardan Şikayetçi

Zeytin Üreticisi Piyasada Düşen Fiyatlardan Şikayetçi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Diker, zeytin fiyatlarının düşmesi ve maliyet artışları nedeniyle üreticilerin zor durumda olduğunu ifade etti. Sofralık zeytin maliyetlerinin 64 lira, yağlık zeytin fiyatlarının ise 30-35 lira seviyelerine düştüğünü belirtti.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Diker, zeytinin bol olması sebebiyle piyasaların biraz beklemeye çekildiğini belirterek, "Zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili bol olduğundan bazı senaryolar yazılıyor. Alıcı firmalar geri çekilerek malı ucuza almanın hesaplarını yapıyorlar. Bu da üreticiyi tedirgin ediyor." dedi.

Üreticinin maliyetlerinin çok arttığını vurgulayan Diker, şunları söyledi: "Sofralık zeytinde bir kilogram zeytinin 64 lira maliyeti var. yüzde 30 çiftçi geçim payını koyarsanız 81 lira oluyor tane zeytinin fiyatının. Alıcı firmalar çeşitli faaliyetlerle fiyatları düşük tutmaya çalışıyorlar. Çiftçinin para kazanacak rakamı 81 lira olması gerekiyor. İşçi ücretleri de yükseldi. Yağlık zeytinde fiyatlar 35 lira. Geçen yıl da 35 liraya aldılar. O kadar maliyet yükselmesine işçi ücretleri artmasına rağmen fiyat aynı kaldı. Maliyetimiz bile 35 lira. Bunun üzerine çiftçi geçim payı eklenmeli ama yok. 15-20 liraya bile alındığını duyuyoruz ve üzülüyoruz."

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal ise "Fiyat düşüşü var ama net olarak açıklanan yok." dedi. Geçen yıl litresi 300-320 liralara satılan zeytinyağının şu anda 240-250 liralardan bahsedildiğini beliren Baysal, "Sofralık ve yağlık zeytinde de düşüş var. Yağlık geçen yıl 60 liraya kadar alındı, Şu anda 30-35 lira arasında alınıyor. Sofralıklarda en kalitelisi 60 liradan gidiyor geçen yıl 80/90 liraydı. İşçilik maliyetleri ciddi oranda artarken ürün fiyatları geriledi. Üretici şu anda zarar ediyor." diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Edremit Ekonomi Güncel Zeytin Tarım

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

 Şüpheli bebek ölümlerinin sıçradığı KKTC'de kriz masası oluşturuldu

Şüpheli bebek ölümü KKTC'ye sıçradı! Alkol iddiası hastanede kriz masası kurdurdu

 Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşım yapıp hemen sildi

Narin'in ağabeyinden kafa karıştıran hareket! Art arda 3 paylaşım yapıp hemen sildi
Altın fiyatları ABD'den gelecek kritik verilere odaklandı

Altın gözünü 45 yılın zirvesine dikti! Kritik veri bekleniyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva 11'de var mı? Beşiktaş muhtemel 11 açıklandı mı? (Galatasaray- Beşiktaş derbisi) Onur Büyüktopçu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Onur Büyüktopçu kaç yaşında, nereli? Onur Büyüktopçu biyografisi! Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'ler! Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gökhan Günaydın kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Gökhan Günaydın kaç yaşında, nereli? Gökhan Günaydın biyografisi! BALLON D'OR 2024 ÖDÜL TÖRENİ ne zaman, saat kaçta? Ballon D'or ödül töreni canlı izle! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 28-29 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Adele sağır mı kaldı? Adele şarkıcılığı bıraktı mı? 28 Ekim'de eczaneler açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim nöbetçi eczane nerede? BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 28-29 Ekim'de noterler açık mı kapalı mı? 28 Ekim hastaneler açık mı 2024? 28 Ekim'de sağlık ocağı ve poliklinikler kapalı mı, açık mı? BORSA 28 EKİM'DE AÇIK MI? Borsa 28-29 Ekim'de kapalı mı? Borsa İstanbul işlem görecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.