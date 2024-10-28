Zeytin Üreticisi Piyasada Düşen Fiyatlardan Şikayetçi

Edremit Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Diker, zeytinin bol olması sebebiyle piyasaların biraz beklemeye çekildiğini belirterek, "Zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili bol olduğundan bazı senaryolar yazılıyor. Alıcı firmalar geri çekilerek malı ucuza almanın hesaplarını yapıyorlar. Bu da üreticiyi tedirgin ediyor." dedi.

Üreticinin maliyetlerinin çok arttığını vurgulayan Diker, şunları söyledi: "Sofralık zeytinde bir kilogram zeytinin 64 lira maliyeti var. yüzde 30 çiftçi geçim payını koyarsanız 81 lira oluyor tane zeytinin fiyatının. Alıcı firmalar çeşitli faaliyetlerle fiyatları düşük tutmaya çalışıyorlar. Çiftçinin para kazanacak rakamı 81 lira olması gerekiyor. İşçi ücretleri de yükseldi. Yağlık zeytinde fiyatlar 35 lira. Geçen yıl da 35 liraya aldılar. O kadar maliyet yükselmesine işçi ücretleri artmasına rağmen fiyat aynı kaldı. Maliyetimiz bile 35 lira. Bunun üzerine çiftçi geçim payı eklenmeli ama yok. 15-20 liraya bile alındığını duyuyoruz ve üzülüyoruz."

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal ise "Fiyat düşüşü var ama net olarak açıklanan yok." dedi. Geçen yıl litresi 300-320 liralara satılan zeytinyağının şu anda 240-250 liralardan bahsedildiğini beliren Baysal, "Sofralık ve yağlık zeytinde de düşüş var. Yağlık geçen yıl 60 liraya kadar alındı, Şu anda 30-35 lira arasında alınıyor. Sofralıklarda en kalitelisi 60 liradan gidiyor geçen yıl 80/90 liraydı. İşçilik maliyetleri ciddi oranda artarken ürün fiyatları geriledi. Üretici şu anda zarar ediyor." diye konuştu. - BALIKESİR