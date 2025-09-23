Zeytin Üreticilerine Son Uyarı: Zeytin Sineğine Karşı İlaçlama Şart

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin üreticilerini zeytin sineği zararlısına karşı son kez uyardı.

Saha çalışmalarını sürdüren ekipler, üreticilerin ürün kaybı yaşamaması için zeytin sineğine karşı ilaçlama yapmaları gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin üreticilerimizin dikkatine! Salihli genelindeki tüm üreticilerimizin, 23-25 Eylül 2025 tarihleri arasında zeytin sineğine karşı ruhsatlı bir bitki koruma ürünüyle mücadele yapmaları gerekmektedir. Hasada yakın çeşitlerde ise ilaçlama ile hasat arasındaki süreye mutlaka dikkat edilmelidir."

Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bu uyarıyı dikkate alarak zamanında ilaçlama yapmalarının, hem kalite hem de verim açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - MANİSA