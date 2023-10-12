Zeytin Üreticileri Zeytin Kızılkurduna Karşı Uyarıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Antalya Ticaret Borsası (ATB) 4. Meslek Komitesi Üyesi Zafer Tan, üreticileri zeytinlerde çıkan zeytin kızılkurduna karşı uyardı. Zeytin hasadının gelmesiyle birlikte zeytin üreticileri bahçelerinde hasada başladı. Zeytinlerin üzerine gelen zeytin kızılkurdunun meyveye zarar verdiğini söyleyen Tan, zeytin üreticilerini uyardı.

"Zarar görmüş meyveler gelişemez"

Zarar gören zeytinin meyveleri hakkında üreticilere bilgilendirme yapan ATB 4. Meslek Komitesi Üyesi Zafer Tan, "Zeytinin meyvesinde olan zeytin kızılkurduna dikkat edelim. Zarar görmüş meyveler gelişemez, buruşup kurur ve dökülmeye başlarlar. Kuruma esnasında yara yerlerinin kenarları kabarır ve ortası çökük karakteristik bir durum alır. Erginlerin meyvelerde yapmış olduğu bu zarar çok önemlidir ve gerçek ürün kaybına sebep olmaktadır" dedi.

Zeytin kızılkurdu, zararları ve mücadele yöntemleri

Zeytin kızılkurdu hakkında bilgi veren Tan, şöyle konuştu:

"Zeytin kızılkurdu yumurtalarını zeytin sineğinin yumurta bıraktığı deliklere bırakır. Bu nedenle zeytin kızılkurdu yumurtası, zeytin sineğinin yumurtasından önce açılırsa çıkan larva zeytin sineğinin yumurtasını tahrip etmekte hatta yumurtanın içini boşaltarak, sadece yumurtanın zarını bırakmaktadır. Buna karşın zeytin sineği yumurtası önce açılırsa çıkan larva çekirdeğe doğru ilerleyip, yaşamını sürdürmektedir. Zeytin kızılkurdu meyvenin hemen kabuk altında açtığı oyukta larva dönemini tamamlayabiliyor. Böylece zeytin meyvesi içinde her iki tür de yaşamını sürdürebilir.

Zeytin kızılkurdu ile bulaşık meyvelerde 2-3 milimetre çapta küçük, yuvarlak ve hafifçe içe çökük, koyu kahverengi lekeler oluşur. Bu lekeler daha sonraları 5-7 milimetreye kadar ulaşıp, kuru leke görünümü alır. Meyve dokusu da kabuktaki lekenin altında kahverengileşip, çürür ve yer yer boşluklar oluşur. Bu meyve dokusunda oluşan yaralardan funguslar girer ve lekeler büyüyüp, belirginleşir. Bu nedenlerden dolayı meyvelerin sapa tutunması zayıflar ve meyve dökümleri görülür."

Mücadele yöntemleri

Tan, zeytin kızılkurduyla mücadeleye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Pupaların yok edilmesi için kış aylarında toprağın sürülmesi gerekmektedir. Zeytin kızılkurdu varlığı zeytin sineğine bağlı olduğu için zeytin sineğine karşı uygun ve etkili bir mücadele yapılması durumunda sorun olmamaktadır. Bu nedenle zeytin kızılkurdunun kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır." - ANTALYA