Zeytin fiyatlarındaki artış vatandaşların alım gücünü düşürdü

Sinop'ta zeytin satan Hasan Üçer, vatandaşların alım gücü azaldığı için işlerinde düşüş olduğunu söyledi. Zeytin almaya gelen Mutlu Gür ise zeytin fiyatlarının pahalı olduğunu ve bütçesinin sadece 50 TL'yi geçemeyeceğini belirtti.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta 20 yıldır zeytin satışı yapan Hasan Üçer, "Eskiden üç teneke zeytin alan, şimdi yarım kilogram, bir kilogram alıyor. Biz, bir günde 80 teneke zeytin satardık, şimdi 10 tenekeyi zor geçiyoruz. Aradaki farka bakın, 10 katı düşüş var" dedi. Zeytin almaya gelen Mutlu Gür ise "Artık yarım kilogram, yarım kilogram değil de hangisi daha çok acilse onu alıyorum mecburen. Çünkü zeytine benim haftalık ayırabileceğim bütçe, kafamda 50 TL'yi geçmemeli. O da maksimum" diye konuştu.

Sinop'ta zeytin satan Hasan Üçer, vatandaşların alım gücü azaldığı için işlerinde düşüş olduğunu söyledi. Hasan Üçer, şöyle konuştu.

"ARADAKİ FARKA BAKIN. 10 KATI DÜŞÜŞ VAR"

"20 yıldır zeytin satışı yapıyorum. Şu an zeytinin sürümünde, pazar piyasasında yüzde 70 düşüş var. Bizi kurtarmasa da başka işimiz olmadığı için mecburen bu işi yapıyoruz. Vatandaş tezgaha gelip almak istiyor, fakat bir türlü bütçesi el vermiyor. 'Daha sonra' deyip gidiyorlar. O yüzden sürümler düşüyor. 250 gram, yarım kilogram isteyenler oluyor genelde. Eskiden üç teneke zeytin alan, şimdi yarım kilogram, bir kilogram alıyor. Biz, bir günde 80 teneke zeytin satardık, şimdi 10 tenekeyi zor geçiyoruz. Aradaki farka bakın, 10 katı düşüş var. Fiyatlar 10 katı olunca iniş de aşağı doğru hızlı oluyor."

"ZEYTİNE BENİM HAFTALIK AYIRABİLECEĞİM BÜTÇE 50 TL'Yİ GEÇMEMELİ"

Zeytin almaya gelen Mutlu Gür ise şunları söyledi:

"Zeytin fiyatları pahalı. Bir yıl önce pazar sepetini 150 TL'ye doldururken şimdi 400 TL'ye doluyor. Ne alacağınıza da bağlı ama bariz zeytin, peynir, pirinç fiyatları yükseldi. 15 TL'ye pirinç bulduğumuz zaman uygun diyorduk, ama artık 35 TL'ye uygun diyebiliyoruz. Alışverişi de ona göre seçerek yapmalıyız. Ekonominin durumu bu. Ben, zeytin almaya geldiğimde yarım kilogram bir cinsten, yarım kilogram farklı cinsten alıyordum. Yeşil zeytin siyah zeytinden daha uygundu, ama onların da fiyatları birbirine yaklaştı. Yarım kilogram yeşil, yarım kilogram siyah zeytin alıyorduk, ama artık fiyatlar iki katını aşmış. Üç katına doğru gidiyor. Artık yarım kilogram, yarım kilogram değil de hangisi daha çok acilse onu alıyorum mecburen. Çünkü zeytine benim haftalık ayırabileceğim bütçe, kafamda 50 TL'yi geçmemeli. O da maksimum. Eğer 2-3 gün daha zaman kazanabiliyorsak o zaman biraz daha erteliyoruz zeytin alma işini. Sadece zeytin değil. Diğer ürünler de var."