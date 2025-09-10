Zeytin Ağaçlarının Taşınma Süreci İçin İzleme Protokolü İmzalandı

Yeniköy Kemerköy Enerji (YK Enerji) ile Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) arasında Milas'ta zeytin ağaçlarının taşınma süreçlerinin şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir şekilde yürütmek amacıyla izleme ve raporlama protokolü imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve MAPEG'in uygulama esasları çerçevesinde yapılan protokol ile zeytin ağaçlarının taşındığı yerdeki sağlık durumları incelenecek ve kamuoyu ile ağaçların durumu dönemsel raporlarla paylaşılacak.

Bu kapsamda, TTKD ve YK Enerji protokol imzaladı. Sözleşme kapsamında TTKD'nin bilim kurulundaki akademisyenler, zeytin ağaçlarının taşındıkları yerlerdeki gelişim ve sağlık durumlarını inceleyecek, üç ayda bir rapor hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YK Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu, enerji üretiminde yerli kaynakları kullanırken, çevreye ve topluma karşı sorumlulukları da aynı hassasiyetle yerine getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde bölge muhtarlarımızın oluşturduğu 'Danışma Kurulu' zeytin ağaçlarının taşınması konusunda atılan önemli adımlardan biriydi. Karar süreçlerine önerileriyle katılan muhtarlarımız bölge halkının temsilcileri olarak süreçteki yerlerini aldı. Şimdi yaptığımız bu iş birliği, yalnızca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ötesinde, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde atılan bir diğer önemli adım. Bu iş birliği yasada ya da yönetmelikte yer aldığı için yapılmıyor. Sorumluluğumuz gereği bu önemli adımı atmayı uygun bulduk. TTKD gibi 70 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en eski çevre derneklerinden birinin taşındıkları yerde zeytin ağaçlarının durumunu izlemesi ve bunu kamuoyuna bağımsız şekilde raporlaması çok değerli. Zeytin ağaçlarının sağlık durumlarının derneğin bilim kurulunda yer alan uzmanlar tarafından izlenmesi ve kamuoyuna raporlanması, şeffaflık anlayışımızın somut göstergesidir."

TTKD Başkanı Ali Rıza Koç da "Hüsamlar Maden Sahası rehabilitasyon sürecinde dernek olarak izleme ve raporlama görevi üstlenmiş ve Türkiye'de ilki gerçekleştirerek bir maden şirketinin rehabilitasyon çalışmalarını takip ederek süreci kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu iş birliği ülkemizde bir milattı. 576 hektar alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon sürecinin bir parçası olmak ve doğaya geri kazandırma çalışmalarında yer almak çok değerliydi. Şimdi bu iş birliğini zeytin ağaçlarının taşınması sürecinde de gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytin ağacının hem doğanın hem de kültürün ayrılmaz bir parçası, Anadolu'nun simgelerinden biri ve toplumun göz bebeği olduğunu dile getiren Koç, "Bu protokol ile taşınan zeytin ağaçlarının yeni yaşam alanlarında sağlıkla büyüyüp büyümediklerini yakından takip edeceğiz. Bilimsel verilere dayalı raporlarla kamuoyunu düzenli bilgilendirecek ve doğa ile kalkınma arasında sağlıklı bir denge kurulmasına katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.