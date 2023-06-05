Zer'in 'Duyarlı Seyahat' projesiyle TEMA Vakfı'na 164 bini aşkın fidan bağışı yapıldı

Koç Topluluğu'nun satın alma ve tedarik zinciri yönetimi alanında hizmet veren şirketi Zer, personel taşıma tedarikçileriyle birlikte 'Duyarlı Seyahat' adını verdiği projesiyle TEMA Vakfı'na 164 bini aşkın fidan bağışı yapılmasını sağladı ve kadın sürücü istihdamını desteklemek için harekete geçti.

TEMA Vakfı'na 2020 yılından bu yana Zer ve Zer'in personel taşıma tedarikçileri tarafından toplam 164 bini aşkın fidan bağışı yapıldı. Aynı projenin bir diğer ayağında ise Zer, personel taşımacılığı tedarikçileriyle yaptığı sözleşmelere kadın sürücü çalıştırmaları yönünde bir madde ekleyerek meslek tercihlerine ilişkin önyargıları yıkmayı hedefledi.

Sürdürülebilirlik, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gibi başlıkların, tüm dünyadan şirketlerin ve üst düzey yöneticilerin gündeminde olduğunu hatırlatan Zer Genel Müdürü Serhan Turfan, "Zer olarak biz de sürdürülebilirlik anlayışını tüm iş süreçlerimize ve paydaşlarımıza aktarmayı görevlerimiz arasında sayıyoruz" dedi. Zer'in satın alma faaliyetini yürüttüğü alanlarda birden fazla problemi iyileştiren çözümler sunmayı önceliklendirdiklerini söyleyen Turfan, Duyarlı Seyahat projesinin de bu önceliği karşılayan bir modelde çalıştığını ifade etti.

"YILDA 70 MİLYON KİLOMETRE YOL KAT EDİYORUZ"

Turfan, proje ve kazanımlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Duyarlı Seyahat, Zer'i vizyon ve hedeflerine ulaştıracak uygulamaları özendirmek ve ödüllendirmek amacıyla düzenlediğimiz 'En Başarılı Zerliler' yarışmamız kapsamında çalışanlarımız tarafından projelendirildi. İklim krizi, tüm dünyanın olduğu gibi, bizim de öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Personel taşıma tedariği hizmetimizle yaklaşık 280 lokasyonda 4 bin 200 araçla yılda 8,3 milyon sefer ve 70 milyon kilometre yol kat edildiğini tespit ettiğimizde, bu faaliyetin sebep olduğu karbon emisyonuna karşı yapılabileceklerimizin dünyamız için dönüştürücü etkiler yaratacağına inandık. Dikilen her bir fidanın şimdi ve gelecekte atmosferdeki karbondioksiti azaltması ve üreteceği oksijen işlevinin önemini dikkate aldık. 2020'den bu yana personel taşıma tedarikçilerimizin sözleşme boyunca ulaşımını üstlendiği her kişi için TEMA Vakfı'na yılda iki fidan bağışlamalarını sağladık. Kampanya sayesinde şimdiye kadar personel taşıma hizmeti sunduğumuz müşterilerimiz için tedarikçilerimiz 140 bine yakın fidan bağışladı. Zer olarak biz de 'Zer ve Çözüm Ortakları Ormanları'nı desteklemek için 19 bin fidan bağışında bulunduk."

KADIN SÜRÜCÜ İSTİHDAMINA YÖNELİK BİR MADDE EKLEDİK

Çevresel ve toplumsal alanlarda en yüksek faydayı Zer'in ekosistemindeki paydaşlarıyla birlikte yürütülecek projelerle elde edeceklerine inandıklarını söyleyen Serhan Turfan, "Taşımacılık sektörü cinsiyet eşitsizliği açısından geliştirilmeye en çok ihtiyaç duyan sektörlerden biri. Proje kapsamında meslek tercihlerine ilişkin önyargıları yıkmak için personel taşımacılığı tedarikçilerimizle yaptığımız sözleşmelere kadın sürücü istihdamına yönelik bir madde de ekledik. Hem tedarikçilerimizin cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadeleye destek vermesini sağladık, hem de taşımacılık sektöründeki istihdam eksikliklerine fırsat eşitliği sunan bir çözüm geliştirdik" dedi.