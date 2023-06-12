Zengilan'da hayata geçirilen Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü faaliyetlerine devam ediyor

Türk yatırımcılarca Zengilan'da hayata geçirilen, Karabağ ve Doğu Zengezur bölgesinin ilk özel sektör yatırımı "Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü" faaliyetlerini sürdürüyor. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri modern yöntemlerle alanında uzman veteriner hekimler ve ziraat mühendislerinin kontrolünde gerçekleştiriliyor. Tüm fazlar tamamlandığında 500 kişiye istihdam sağlayacak projede Türkiye ve Azerbaycan'ın gıda güvenliğine katkı sunulması amaçlanıyor.

Türk yatırımcılarca Zengilan'da hayata geçirilen, Karabağ ve Doğu Zengezur bölgesinin ilk özel sektör yatırımı "Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü" faaliyetlerini sürdürüyor.

Temeli 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından atılan, Faz 1 aşamasının açılışı 20 Ekim 2022'de yine Erdoğan ve Aliyev tarafından gerçekleştirilen Dost Agropark'ın yatırımlarıyla Karabağ ve Zengezur bölgesinde tarım ve hayvancılık alanında önemli mesafe katedildi.

Zengilan ve Gubadlı'da buğday, arpa ve mısır üretimi yaparak yıllardır atıl durumda kalan toprakları tarıma kazandıran Dost Agropark, mera tipi besicilikle hayvancılık faaliyetlerini de hızlandırdı. Bu kapsamda Zengilan'daki kampüste tutulan 6 bin angus cinsi büyükbaş hayvan, Laçın ilindeki meralara götürüldü.

Doğu Zengezur bölgesinde ilk kez mera alanına götürülen angus cinsi hayvanlar, 6 ay boyunca doğal ekosistemlerinde sürü halinde yaşayacak. Bu girişimle hem doğal kaynakların korunması ve yüksek verimli besicilik sürecine olanak sağlanması hem de bölgede hayvancılığın sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Dost Agropark'ın akıllı tarım teknolojileri, sıfır atık, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını merkeze alarak yaptığı çalışmalarda doğa ve çevrenin korunmasına özen gösteriliyor, helal gıda ilkeleri ön planda tutuluyor.

Tüm fazlar tamamlandığında 500 kişiye istihdam sağlayacak projede Türkiye ve Azerbaycan'ın gıda güvenliğine katkı sunulması amaçlanıyor.

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri modern yöntemlerle alanında uzman veteriner hekimler ve ziraat mühendislerinin kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Dost Agropark'ta veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Can Alagöz, Laçın meralarına götürdükleri 6 bin angus cinsi büyükbaş hayvanın yaz boyunca burada besleneceğini ve üreyeceklerini söyledi.

Kapasiteyi artırmayı hedeflediklerini belirten Alagöz, "Mera alanında hayvanlarımızı en iyi şekilde otlatmayı, sağlıklarını korumayı ve üremelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 6 ay burada kaldıktan sonra Zengilan'daki işletmemize geçeceğiz. Zengilan'daki işletmemizde de aynı şekilde hayvanların üremesi devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İşgal döneminde atıl kalan araziler tarıma açıldı

Ermenistan işgali döneminde atıl kalan araziler, işgalin sona erdirilmesiyle tarıma açıldı. Ermeni güçlerinin döşediği mayınlardan temizlenen arazilerde farklı şirketler tarımsal faaliyetlere başladı.

Dost Agropark da Zengilan ve Gubadlı'da modern yöntemlerle buğday, arpa ve mısır üretimini hayata geçiriyor.

Aliyev, Dost Agropark'ın örnek olacağını söylemişti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nün işgalden kurtarılan diğer bölgelerde kurulacak tarım parkları için örnek olacağını söylemişti.

Aliyev, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kurtarılan bölgelerdeki ilk tarım parkı da Zengilan'da kuruluyor. Geçen yıl kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile 'Dost Agropark' isimli tarım parkının temelini attık. Bu parkın faaliyetleri hakkında kısa süre önce bilgilendirildim. Her şey plana göre gittiği için çok mutluyum. Bu, ilk ve örnek bir tarım parkı olacak. Zengilan'da istihdam ve ekonominin başlıca unsurlarından birinin tarım olması gerektiğini düşünüyorum. Dost Agropark örneğinde kurtarılan tüm bölgelerde oluşturulacak manzarayı görmeliyiz."