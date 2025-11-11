ZEISS Türkiye, 10. Yılında 'Daha Net Bir Gelecek' Projesini Başlattı

ZEISS, Türkiye'deki 10. yılı dolayısıyla "Daha Net Bir Gelecek" mottosuyla sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ZEISS Türkiye, 10. kuruluş yılı kapsamında başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) çalışmalarıyla, çocukların görme sağlığına ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunuyor.

"Daha Net Bir Gelecek" vizyonuyla çocukların eğitim hayatında fırsat eşitliğini desteklemek ve görme sağlığına erişimdeki engelleri kaldırmak amacıyla başlatılan çalışmalar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde sürdürülüyor.

ZEISS Türkiye çalışanları ve göz hekimleri, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde çocukların görme sağlığını korumak için gönüllü göz taramaları gerçekleştirdi.

Projenin ilk durağı olan Hatay'ın Yayladağ ilçesinde, 5 farklı okulda çocuklara kapsamlı göz kontrolleri yapıldı. Ardından Malatya'da gerçekleştirilen taramalarla proje daha geniş bir alana yayıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, uzak mesafeleri göremediği için derslerinde zorlanan çocukların eğitim yolculuğuna destek olunarak geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlandı.

ZEISS Türkiye, topluma değer katan misyonunu Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ve iş ortağı Beta Optik ile yeni bir proje kapsamında devam ettirdi. LÖSEV'in "Canım Kardeşim Dersevi" projesi çerçevesinde, LÖSEV'in İstanbul ofisinde çocuklara detaylı göz taramaları yapıldı.

Taramalar sonrasında uzman göz hekimleri tarafından gerçekleştirilen muayenelerle reçete edilen gözlükler, ZEISS Türkiye ve Beta Optik tarafından çocuklara hediye edildi. Bu sayede çocukların derslerinde daha yüksek verim alabilmeleri ve öğrenme yolculuklarında daha net bir geleceğe adım atmaları hedeflendi.

ZEISS Türkiye, çocukların görme sağlığına ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayacak projelerini sürdürmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZEISS Türkiye Ülke Pazarlama Müdürü Merve Altunay Arslan, bir çocuğun görme kusurunun, eğitim hayatını ve geleceğini etkileyebileceğini belirtti.

Her çocuğun dünyayı net bir şekilde görmeye ve eşit öğrenme fırsatlarına sahip olması gerektiğine inandıklarını aktaran Arslan, "Bu nedenle, ülkemizin farklı bölgelerinde göz taramaları yaparak çocukların yaşamlarına kalıcı dokunuşlar katıyoruz." ifadesini kullandı.